Ένταση στο Telekom Center Athens, όταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατέβηκε από τη σουίτα του στα court seats και στη συνέχεια πέρασε τη γραμμή του παρκέ, διαμαρτυρόμενος έντονα προς τους διαιτητές του Game 2 της Stoiximan Basket League.

Η παρουσία του εντός του αγωνιστικού χώρου και η έντονη διαμαρτυρία του προκάλεσαν άμεση αντίδραση, με τον Παπαπέτρου να ενημερώνει τον κομισάριο πως αν υπάρξει ξανά παρόμοια παρέμβαση ή είσοδος στο παρκέ, το παιχνίδι θα διακοπεί. Το ματς συνεχίστηκε, αλλά υπό αυστηρή επιτήρηση από τη διαιτητική τριάδα.

Νωρίτερα, θυμίζουμε, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του στο Telekom Center Athens, με τον κόσμο να τον εντοπίζει στη σουίτα του γηπέδου. Η εμφάνισή του έγινε άμεσα αντιληπτή από τις εξέδρες, που τον αποθέωσαν με έντονα χειροκροτήματα και συνθήματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή υποδοχή πριν από το Game 2.

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