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Ραφήνα: Ο ξυλοδαρμός και η επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο βενζινάδικο - Δείτε βίντεο

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αιματηρό περιστατικό - Θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα, γεροδεμένοι οι άνδρες που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο 

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Ξύλο στο βενζινάδικο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες που σημειώθηκε στις 11:45 π.μ. σε βενζινάδικο της Ραφήνας.

Πρόκειται για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Φλέμινγκ και Δημοκρατίας, όταν ένας 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο άνδρες, τραυματίζοντας τον υπάλληλο στο χέρι και το κεφάλι, καθώς και τον πελάτη στο χέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τραύματα είναι επιφανειακά.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 52χρονος τράπηκε σε φυγή πεζός. Η συμπλοκή ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Ο τραυματισμένος πελάτης, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε με το όχημα, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συλληφθούν ο 52χρονος και ο πελάτης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ραφήνα βενζινάδικο Ξυλοδαρμός
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