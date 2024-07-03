Η 29χρονη τραγουδίστρια Αγιά Νακαμουρά, η αποκαλούμενη βασίλισσα της γαλλικής ποπ σκηνής, απηύθυνε κάλεσμα χθες Τρίτη στους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να καταψηφίσουν την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

«Είμαι σε θέση να ξέρω καλά και να κατανοώ τη θέση του ρατσισμού στη χώρα μας», έγραψε η γεννημένη στο Μαλί τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών «είναι μια σημαντική στιγμή για όλους μας», αναφέρει και υπογραμμίζει: «Επομένως την Κυριακή θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον του μοναδικού άκρου που πρέπει να καταδικαστεί, γιατί υπάρχει μόνο ένα».

Η Νακαμουρά αναμένεται να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στις 26 Ιουλίου. Αφότου ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα του να επιλεγεί μεταξύ των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στην τελετή, η 29χρονη τραγουδίστρια έχει στιγματιστεί από την ακροδεξιά και έχει γίνει στόχος ρατσιστικών επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

