Απομακρύνεται το σενάριο της απόλυτης πλειοψηφίας για το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Harris Interactive.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Harris Interactive, η Εθνική Συσπείρωση και οι σύμμαχοί της θα λάβουν 190 έως 220 έδρες, ποσοστό πολύ μικρότερο από τις 289 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία.

Ο συνασπισμός της αριστερής πτέρυγας Νέο Λαϊκό Μέτωπο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας δημοσκόπησης, αναμένεται να βρεθεί στη δεύτερη θέση, με 159-183 έδρες, ενώ το κεντρώο στρατόπεδο του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται στην τρίτη θέση με 110-135 έδρες.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων του α΄ γύρου των εκλογών που ανέδειξαν την Εθνική Συσπείρωση πρώτη, η Λεπέν εκτιμώντας ότι η δυναμική της θα διευρυνθεί, απέκλεισε τόσο η ίδια όσο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός της, Ζορντάν Μπαρντελά, το ενδεχόμενο να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Θέση από την οποία υπαναχώρησε την Τρίτη μετά τη συντονισμένη προσπάθεια αριστερών και κεντρώων να ανακόψουν την πορεία της προς τη νίκη, αποσύροντας τους τρίτους σε κατάταξη υποψηφίους τους από τις περιφέρειες προκειμένου να μην διασπαστούν οι δυνάμεις τους απέναντι στον υποψήφιο της Εθνικής Συσπείρωσης. Η Μαρίν λεπέν δήλωσε ότι εάν το κόμμα της αποτύχει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία από μόνο του, θα αναζητήσει συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Θέλουμε να κυβερνήσουμε, για να είμαστε εξαιρετικά σαφείς. Και αν μας λείπουν λίγοι βουλευτές από την πλειοψηφία», είπε η Λεπέν στο France Inter Radio την Τρίτη, «θα πάμε να δούμε άλλους και θα πούμε: «Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε μαζί μας σε μια νέα πλειοψηφία με μια νέα πολιτική;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.