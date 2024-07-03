Bundestag: Επίκαιρη συζήτηση για την δολοφονία Φίλιππου Τσάνη

«Πού πηγαίνει η κοινωνία μας; Πολλοί γονείς λένε: ο Φίλιππος θα μπορούσε να είναι δικός μας γιος».

Με αυτή την αναφορά στον 20χρονο Φίλιππο Τσάνη, ο οποίος έχασε πριν από λίγες ημέρες την ζωή του έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό του από 18χρονο Σύρο, ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απώλεια του ελέγχου της μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια «επίκαιρης συζήτησης» στην Bundestag, την οποία προκάλεσε το κόμμα του, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε σε μια «μακρά σειρά σοβαρών επιθέσεων και βίαιων εγκλημάτων τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, που συχνά διαπράττονται από νεαρούς άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο» και υποσχέθηκε ότι το CDU θα υποβάλει σχετικές προτάσεις. «Πρέπει επιτέλους να κάνουμε κάτι», τόνισε.

Από την πλευρά του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο Λαρς Καστελούτσι τόνισε ότι δεν πρέπει να ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά και να παίζεται το παιχνίδι του καταλογισμού ευθυνών, σημείωσε ωστόσο και ότι το έγκλημα που διαπράχθηκε θα πρέπει να τιμωρηθεί με την αυστηρότερη ποινή που προβλέπει το κράτος δικαίου.

Στο ίδιο πνεύμα, η βουλευτής των Πρασίνων Σαχίνα Γκαμπίρ ανέφερε ότι πολλοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και τον φόβο των ανθρώπων προκειμένου να καλλιεργήσουν κλίμα μίσους και υπενθύμισε ότι η ίδια η οικογένεια του θύματος ζήτησε να μην εργαλειοποιηθεί ο θάνατος του 20χρονου Φίλιππου.

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) καταλόγισε τη σημαντικότερη ευθύνη στις κυβερνήσεις υπό το CDU.

«Πριν απευθύνει ερωτήσεις, το CDU πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, διότι χωρίς αυτό, δεν θα βρίσκονταν στην χώρα μας όλοι αυτοί οι δολοφόνοι και οι βιαστές», δήλωσε ο βουλευτής Μπερντ Μπάουμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

