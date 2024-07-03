Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο της Γαλλίας δήλωσε, σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM, ότι δεν τίθεται θέμα συγκυβέρνησης της παράταξης του με το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

«Το γεγονός ότι αποσύραμε πολλούς υποψηφίους ούτως ώστε να μην αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση η ακροδεξιά δεν σημαίνει ότι σκοπεύουμε να συμμαχήσουμε με την Ανυπότακτη Γαλλία» φέρεται να είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ διαβεβαίωσε και αυτός ότι η παράταξη του Μακρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει με την Ανυπότακτη Γαλλία, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας, μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, μίας ευρείας κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα απλώνεται από την παραδοσιακή δεξιά ως τους οικολόγους και τους σοσιαλιστές.

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τη Λεπέν από την εξουσία, το Νέο λαϊκό Μέτωπο και ο κεντρώος συνασπισμός του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησαν στη συγκρότηση κοινού μετώπου, αποσύροντας τους υποψήφιούς τους που ήρθαν τρίτοι σε ψήφους υπέρ εκείνου που θα αναμετρηθεί με τον υποψήφιο της Εθνικής Συσπείρωσης.

Σε απάντηση στη συντονισμένη προσπάθεια αριστερών και κεντρώων να ανακόψουν την πορεία της προς τη νίκη, η πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε την Τρίτη ότι εάν το κόμμα της αποτύχει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία από μόνο του, θα αναζητήσει συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι τόσο η ίδια όσο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός της, Ζορντάν Μπαρντελά, της είχαν επιμείνει μέχρι σήμερα ότι δεν θα προχωρήσουν στη συγκρότηση κυβέρνησης εάν δεν καταφέρουν να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Το Σύνταγμα της Γαλλίας λέει ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές για έναν ακόμη χρόνο, επομένως η άμεση επανάληψη των εκλογών δεν αποτελεί επιλογή.

«Θέλουμε να κυβερνήσουμε, για να είμαστε εξαιρετικά σαφείς. Και αν μας λείπουν λίγοι βουλευτές από την πλειοψηφία», είπε η Λεπέν στο France Inter Radio την Τρίτη, «θα πάμε να δούμε άλλους και θα πούμε: «Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε μαζί μας σε μια νέα πλειοψηφία με μια νέα πολιτική;»

Πηγή: skai.gr

