Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 100 ρουκέτες στον Νότιο Λίβανο

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε 100 ρουκέτες κατιούσα σε δύο στόχους του ισραηλινού στρατού ως αντίποινα για τον θάνατο, νωρίτερα σήμερα, σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ενός από τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές της οργάνωσης, που σκοτώθηκε .

«Στο πλαίσιο της απάντησης στην επίθεση και τη δολοφονία που διέπραξε ο εχθρός» στην περιοχή της Τύρου, μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν με «100 ρουκέτες Κατιούσα» σε δύο ισραηλινές θέσεις στα υψώματα του Γκολάν που προσαρτήθηκαν από το Ισραήλ».

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικών επιθέσεων ήχησαν σε αρκετές περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

