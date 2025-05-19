Η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης την Κυριακή το βράδυ, καθώς ο μετριοπαθής δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Νικουσόρ Νταν, απέκρουσε μια σφοδρή πρόκληση της ακροδεξιάς και κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή.

Οι ρουμάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι πήγαν πολύ πιο μαζικά στα εκλογικά τμήματα χθες Κυριακή, εξέλεξαν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών νέο αρχηγό του κράτους τον Νταν διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις και προκρίνοντας τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και της υποστήριξης στην Ουκρανία αντί της στροφής στην άκρα δεξιά.

Μολονότι δεν ήταν πολλοί όσοι στοιχημάτιζαν σ’ αυτόν πριν από δυο εβδομάδες, ο 55χρονος Νταν έλαβε σχεδόν το 54% των ψήφων, κατά τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης, αποτέλεσμα που προκάλεσε αγαλλίαση στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας του.

Ο ίδιος είδε «νίκη των χιλιάδων πολιτών που πίστεψαν ότι η Ρουμανία μπορεί να αλλάξει προς τη σωστή κατεύθυνση», όπως τόνισε σε υποστηρικτές του, με φόντο συνθήματα και τραγούδια που υμνούσαν την Ευρώπη ή ειρωνεύονταν τη Ρωσία.

Απευθυνόμενος σε όσους τον ψήφισαν τους κάλεσε να «πιάσουν δουλειά» και να οικοδομήσουν «ενωμένη Ρουμανία».

Ανακούφιση στην Ευρώπη

Οι ηγέτες της mainstream Ευρώπης έσπευσαν να συγχαρούν τον Νταν για τη νίκη- έκπληξη — ενώ οι δεξιοί ακόλουθοι του Τζορτζ Σιμιόν θρήνησαν την ήττα του.

«Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του απόψε», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ο ρουμανικός λαός προσήλθε μαζικά στις κάλπες. Επέλεξε την υπόσχεση μιας ανοιχτής, ευημερούσας Ρουμανίας σε μια ισχυρή Ευρώπη. Μαζί ας τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας».

Ο Νταν νίκησε τον υπερεθνικιστή υποψήφιο Τζορτζ Σίμιον ο οποίος αντέγραψε προεκλογικά πολλές από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ από την ατζέντα του για το MAGA, ενώ απειλούσε να σταματήσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Συγχαρητήρια Νικουσόρ Νταν! Ζήτω η ελεύθερη Ρουμανία», δήλωσε πανηγυρικά ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, του οποίου ο υποψήφιος του κόμματος κέρδισε επίσης μια οριακή εκλογική νίκη την Κυριακή το βράδυ στην Πολωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα, καθώς ο Νταν υπόσχεται να διατηρήσει τη Ρουμανία στην φιλοευρωπαϊκή και φιλοΝΑΤΟϊκή της πορεία.

«Για την Ουκρανία — ως γείτονα και φίλο — είναι σημαντικό να έχει τη Ρουμανία ως αξιόπιστο εταίρο. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνουμε. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να ενισχύσουμε τόσο τις χώρες μας όσο και την Ευρώπη μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσβλέπω στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας προς όφελος της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας τους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Συγχαρητήρια, αγαπητέ Νικουσόρ Νταν, για την εκλογή σας ως Προέδρου της Ρουμανίας! Η Μολδαβία και η Ρουμανία στέκονται ενωμένες, στηρίζοντας η μία την άλλη και εργαζόμενες δίπλα-δίπλα για ένα ειρηνικό, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό μέλλον για όλους τους πολίτες μας», δήλωσε η πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu.

Ο μαθηματικός που προσπαθεί να σταματήσει τον Πούτιν

Ο 55χρονος δήμαρχος του Βουκουρεστίου, που αγωνίζεται ενάντια στη διαφθορά, διεκδίκησε την προεδρία της έκτης πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κατάφερε να βγει νικητής.

Ο Νταν είναι ένας χαρισματικός μαθηματικός έχοντας πετύχει δύο φορές άριστες βαθμολογίες στον έγκριτο διαγωνισμό της Διεθνούς Ολυμπιάδας Μαθηματικών και φανατικός φοιτητής φιλοσοφίας.

Οι προεδρικές εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου στη Ρουμανία ακυρώθηκαν εν μέσω ισχυρισμών ότι η ρωσική παρέμβαση, η αμφίβολη χρηματοδότηση και μια εξαιρετικά ύποπτη καμπάνια στο TikTok είχαν άδικα εκτινάξει στην πρώτη θέση έναν ελάχιστα γνωστό αλλά συμπαθή στη Μόσχα, τον ακροδεξιό αουτσάιντερ — Καλίν Τζορτζέσκου. Ωστόσο, λίγο αργότερα η συμμετοχή του στις εκλογές απαγορεύτηκε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο αντίπαλος του Τραμπ, Ίλον Μασκ, χρησιμοποίησαν τη Ρουμανία ως παράδειγμα μελέτης για τα δεινά της ευρωπαϊκής πολιτικής, καταγγέλλοντας την καταστολή του Τζορτζέσκου χαρακτηρίζοντάς το ως παρωδία της δημοκρατίας. Ωστόσο, ο Νταν επέλεξε να μην αντιδράσει έντονα στις αμερικανικές παρεμβάσεις, τις οποίες απέδωσε στην άγνοια. Οι δημοσκοπήσεις ήθελαν τον ακροδεξιό Τζορτζ Σιμιόν ως τον μεγάλο νικητή, όμως ο Νταν, τελικά τις διέψευσε.

Ο Νταν δεν ήθελε ποτέ να γίνει πολιτικός, αλλά κατέληξε να ιδρύσει ένα κόμμα — την Ένωση Σώστε τη Ρουμανία — λόγω της ανάγκης για μια νέα κατεύθυνση, όπως την έβλεπε. Ωστόσο, αργότερα αποφάσισε να φύγει από το κόμμα και ανεξαρτητοποιήθηκε.

«Αν δεν έκανα πολιτική, θα ήμουν μαθηματικός», υποστηρίζει. «Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η ενασχόληση με τα μαθηματικά είναι πολύ κοντά σε κάποιο είδος τέχνης, κάποιο είδος λογοτεχνίας. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μέσα σου και να κατασκευάζεις μέσα σου κάποιο είδος αντικειμένου. Είναι φυσικά πολύ λογικό, αλλά και το να ανακαλύπτεις πράγματα λειτουργεί πολύ με το υποσυνείδητό σου».

«Αυτό που θα με καθορίσει είναι μια πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω για τον εαυτό μου, για τον κόσμο, για τη χώρα μου».

Δεσμεύεται να υποστηρίξει την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας και να διατηρήσει τις συμμαχίες της Ρουμανίας στη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμμετοχής στις υποθέσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Βλέπει την Αμερική και την Ευρώπη στην ίδια πλευρά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη αποτελούν μέρος του ίδιου μοντέλου πολιτισμού, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με άλλα μοντέλα πολιτισμού», λέει. «Επομένως, πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτή τη σύγκρουση πολιτισμών».

Ωστόσο, ανησυχεί ότι ο Τραμπ δίνει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μια εύκολη ευκαιρία στην επιδίωξη της ειρήνης στην Ουκρανία και καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να επανεξισορροπήσει την προσέγγισή του στις συνομιλίες.

