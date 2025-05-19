Ο άνδρας ο οποίος βρήκε τον θάνατο όταν πυροδοτήθηκε βόμβα προχθές Σάββατο μπροστά σε κλινική ειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην πόλη Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας ήταν αυτός που την είχε κατασκευάσει, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, αποδίδοντάς του «μηδενιστική» ιδεολογία.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι πως ο άνδρας αυτός ήταν ο Γκάι Έντουαρντ Μπάρτκις, 25 ετών», δήλωσε ο Ακίλ Ντέιβις, υποδιευθυντής του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Θεωρούμε πως ήταν το πτώμα του αυτό που βρέθηκε στο κουφάρι του οχήματος», πρόσθεσε.

Μέλη των διωκτικών αρχών συνέχιζαν να επιχειρούν χθες στον τόπο της έκρηξης, που σημειώθηκε προχθές Σάββατο περί τις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην κλινική American Reproductive Centers στην Παλμ Σπρινγκς, κάπου τρεις ώρες με το αυτοκίνητο (160 χιλιόμετρα) ανατολικά του Λος Άντζελες.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κλινική και πολλά άλλα κτίρια στην περιοχή και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις ανθρώπους, που ήδη έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία στα οποία διακομίστηκαν.

Το κίνητρο του νεαρού, που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τη δικαιοσύνη, παραμένει ασαφές.

«Είχε μηδενιστική ιδεολογία, κι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση εναντίον των εγκαταστάσεων κλινικής ειδικευμένης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μην γελιέστε, χειριζόμαστε την υπόθεση αυτή ως εσκεμμένη, τρομοκρατική ενέργεια», επανέλαβε ο κ. Ντέιβις.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα πλέον αναζητούν πιθανό έγγραφο για την ανάληψη της ευθύνης και θεωρούν πως ο δράστης σκόπευε να αναφερθεί στην επίθεση μέσω διαδικτύου.

Ο μηχανισμός βρισκόταν μέσα στο όχημα του υπόπτου κι η έκρηξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή, σκορπίζοντας συντρίμμια του αυτοκινήτου τύπου σεντάν σε απόσταση ως ακόμη και 200 και πλέον μέτρων.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι πως επρόκειτο για την πιο ισχυρή έκρηξη που καταγράφτηκε ποτέ στη νότια Καλιφόρνια», τόνισε ακόμη ο υποδιευθυντής του γραφείου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας Ντέιβις. «Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν δεκάδες μέτρα στον αέρα, σε αρκετούς δρόμους μακριά, μπορείτε να φανταστείτε πόσο ισχυρός ήταν ο μηχανισμός».

Το FBI έχει στη διάθεσή του κάποια στοιχεία για το τι έκανε ο ύποπτος προτού πάει στην κλινική, όμως απεύθυνε έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να συγκεντρωθούν περισσότερα.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η πόλη είναι ασφαλής, ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή μετά το συμβάν αυτό», καθησύχασε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παλμ Σπρινγκς, ο Άντριου Μιλς.

Πηγή: skai.gr

