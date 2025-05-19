Το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από κομματικές γραμμές, στέκεται στο πλευρό του τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαγνώστηκε με επιθετικής μορφής καρκίνο του προστάτη με μεταστάσεις στα οστά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν δημοσίως, δηλώνοντας στο X (πρώην Twitter): «Η Μισέλ κι εγώ σκεφτόμαστε την οικογένεια Μπάιντεν. Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για την ανακάλυψη νέων θεραπειών κατά του καρκίνου από τον Τζο. Είμαι βέβαιος πως θα δώσει και αυτή τη μάχη με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια».

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery. — Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, ευχήθηκε επίσης στον προκάτοχό του: «Η Μελάνια κι εγώ λυπηθήκαμε με τα νέα. Στέλνουμε τις θερμότερες ευχές μας στη Τζιλ και στην οικογένεια, και ελπίζουμε σε μια ταχεία και επιτυχημένη ανάρρωση».

Donald J. Trump Truth Social 05.18.25 05:32 PM EST



Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2025

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ανέφερε πως «ο Τζο είναι μαχητής και θα σταθεί και πάλι δυνατός, όπως σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπισε στη ζωή και την ηγεσία του». Ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, έστειλε ξεχωριστό μήνυμα συμπαράστασης.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025

Μηνύματα από Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον

Η Χίλαρι Κλίντον σημείωσε: «Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια Μπάιντεν, που έχει προσφέρει τόσα στη μάχη κατά του καρκίνου. Ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση». Παρόμοιο μήνυμα εξέδωσε και ο Μπιλ Κλίντον, υπογραμμίζοντας: «Ο φίλος μου Τζο ήταν πάντα μαχητής».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ έγραψε: «Ένας άνθρωπος αξιοπρέπειας και συμπόνιας αξίζει μια μακρά και όμορφη ζωή. Στέλνουμε δύναμη και προσευχές». Αντίστοιχες ευχές έστειλαν και οι κυβερνήτες του Ιλινόις Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, του Μέριλαντ Ουές Μουρ, της Μινεσότα Τιμ Γουόλτζ και του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε: «Ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση και στέλνουμε σκέψεις και προσευχές». Η Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ανέφερε: «Ελπίζω να έχει την πιο γρήγορη δυνατή αποκατάσταση».

Ο πρώην υπουργός Υγείας Χαβιέρ Μπεσέρα, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι επίσης εξέφρασαν τη στήριξή τους.

Από το Κογκρέσο, μηνύματα στήριξης έστειλαν τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές. Ανάμεσά τους οι γερουσιαστές Τζον Φέτερμαν, Τιμ Κέιν, Ρούμπεν Γκαλέγκο, Πίτερ Γουέλτς, αλλά και οι Ρεπουμπλικάνοι Σούζαν Κόλινς, Θομ Τίλις και Ρότζερ Μάρσαλ.

Η Ρεπουμπλικανή Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν σημείωσε: «Ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο το 2021. Οι προσευχές μου είναι με τον Τζο Μπάιντεν και την οικογένειά του». Ο Βιβέκ Ραμασουάμι, πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, τόνισε: «Ας αφήσουμε την πολιτική στην άκρη. Ο καρκίνος αυτός είναι ακόμη σε ευαίσθητο στάδιο και υπάρχει ελπίδα για αποτελεσματική θεραπεία».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Κεν Μάρτιν έγραψε: «Ο Τζο Μπάιντεν είναι άνθρωπος της πίστης. Σε τέτοιες στιγμές, η πίστη μάς κρατά όρθιους».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κατέληξε: «Η οικογένεια Μπάιντεν έχει περάσει δυσκολίες με αξιοπρέπεια και επιμονή. Στεκόμαστε δίπλα του, όπως πάντα».

