Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στις εκλογές της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας για την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Warm congratulations to @NicusorDanRO on winning the Romanian presidential elections. I look forward to working with you to further strengthen the ties between Greece and Romania for the prosperity and stability of our region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

