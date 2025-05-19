Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο Ρουμάνο πρόεδρο: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε»

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στις εκλογές της Ρουμανίας

Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στις εκλογές της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας για την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρουμανία Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark