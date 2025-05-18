Ο Νίκουσορ Νταν, μετριοπαθής και φιλοευρωπαίος, αναδεικνύεται νέος πρόεδρος της Ρουμανίας, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή. Η εκλογή του στέλνει σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας και της θεσμικής σταθερότητας,

Ο κεντρώος πολιτικός, ο οποίος αναμένεται να επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συζητήσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης συνασπισμού πιθανόν να διαρκέσουν μερικές εβδομάδες.

Μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Digi24, ο Νταν υπογράμμισε ότι επιθυμεί η νέα κυβέρνηση να περιλαμβάνει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα του κεντροδεξιού και κεντροαριστερού χώρου, ώστε να διασφαλιστεί πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμιστική συνέχεια.

Με καταμετρημένο πάνω από το 99% των ψήφων, ο φιλελεύθερος και φιλοευρωπαίος δήμαρχος Βουκουρεστίου, εξασφαλίζει τη νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας, συγκεντρώνοντας 55%, έναντι 44,94% του εθνικιστή και φιλοτραμπικού υποψηφίου Τζορτζ Σιμιόν.

Σύμφωνα με τα μερικά επίσημα αποτελέσματα, στην εκλογική αναμέτρηση συμμετείχαν συνολικά 11,64 εκατομμύρια ψηφοφόροι, εκ των οποίων 1,64 εκατομμύρια ψήφισαν από το εξωτερικό και σχεδόν 10 εκατομμύρια εντός Ρουμανίας.

Απομένουν να καταμετρηθούν περίπου 790.000 ψήφοι από το εξωτερικό, όπου ο Σιμιόν προηγείται, αλλά δεν υπάρχει μαθηματική πιθανότητα να καλύψει τη διαφορά. Ο Νταν προηγείται με 907.000 ψήφους, διαφορά που πλέον κλειδώνει τη νίκη του.

Νωρίτερα και τα exit polls έδειξαν νίκη του 55χρονου μαθηματικού έναντι του ακροδεξιού υποψηφίου Τζορτζ Σιμιόν με ποσοστό 55% έναντι 45%.

H συμμετοχή ήταν μαζική στον δεύτερο γύρο των εκλογών, καθώς έφτασε το 64,5%, αυξημένη σημαντικά από το 53% του πρώτου γύρου.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των exit polls, ο Νίκουσορ Νταν εξήρε την «εντυπωσιακή αντοχή» της ρουμανικής κοινωνίας, η οποία – όπως είπε – ζητά βαθιές αλλαγές.

«Αυτή η νίκη δείχνει ότι οι Ρουμάνοι επέλεξαν τον διάλογο αντί για το μίσος», τόνισε ο ανεξάρτητος φιλελεύθερος υποψήφιος, προσθέτοντας πως η κοινωνία έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας, της μετριοπάθειας και της θεσμικής μεταρρύθμισης.

Η νίκη του Νίκουσορ Νταν, εάν επιβεβαιωθεί από τα επίσημα αποτελέσματα, αναμένεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το ενδεχόμενο η Ρουμανία, μια χώρα 19 εκατομμυρίων κατοίκων, σημαντικό μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να στραφεί προς την άκρα δεξιά.

Τις ρουμανικές εκλογές παρακολούθησε στενά και η Ουάσινγκτον, όπου κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην πιθανότητα μιας δεξιάς πολιτικής μετατόπισης στη χώρα. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε επικρίνει ανοικτά τις ρουμανικές αρχές τον περασμένο Φεβρουάριο για την ακύρωση της αρχικής εκλογικής διαδικασίας του Νοεμβρίου 2024.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας είχε αποφασίσει να ακυρώσει την πρώτη εκλογική διαδικασία και να διατάξει την επανάληψή της, μετά από καταγγελίες ότι ο υπερεθνικιστής Καλίν Γκεοργκέσκου, που είχε προηγηθεί στον πρώτο γύρο, ωφελήθηκε από παράνομη διαδικτυακή καμπάνια με ενδεχόμενη στήριξη από τη Ρωσία. Ο ίδιος ο Γκεοργκέσκου, καθώς και η ρωσική κυβέρνηση, έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Παρά τις διαψεύσεις, οι εκλογικές αρχές της Ρουμανίας τον απέκλεισαν από την εκ νέου αναμέτρηση.

Ο αντίπαλος του Νίκουσορ Νταν, Τζορτζ Σιμιόν, κέρδισε τον πρώτο γύρο της φετινής εκλογής, καθώς ευθυγραμμίστηκε ανοιχτά με τον Γκεοργκέσκου και κατήγγειλε την ακύρωση των εκλογών ως παράνομη παρέμβαση.

Η άμεση πρόκληση του Νταν ως προέδρου θα είναι να διασφαλίσει μια συμμαχία φιλοευρωπαϊκών κομμάτων στο κοινοβούλιο και να ορίσει πρωθυπουργό που θα αναλάβει την υλοποίηση σκληρών οικονομικών μέτρων, με στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, που αγγίζει το 9%.

Πηγή: skai.gr

