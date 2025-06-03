Εκλογές- Νότια Κορέα: Ο Λι Τζέι-μιούνγκ δεσμεύτηκε να μην διαψεύσει τον λαό

Ο υποψήφιος της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης Λι Τζέι-μιούνγκ, ο νικητής των σημερινών προεδρικών εκλογών στη Νότια Κορέα, δεσμεύτηκε «να μην διαψεύσει τις προσδοκίες του λαού» και να μην ξεχάσει ότι καθήκον του προέδρου είναι να ενώνει τους πολίτες.

«Τιμώ τη μεγάλη απόφαση του λαού», δήλωσε ο Λι σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από το σπίτι του για να παραστεί στην Εθνοσυνέλευση. «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να εκπληρώσω τη μεγάλη ευθύνη και αποστολή που μου έχει ανατεθεί, ώστε να μην διαψεύσω τις προσδοκίες του λαού», πρόσθεσε, καθώς υποστηρικτές του ζητωκραύγαζαν γύρω του. «Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλο πραξικόπημα», όπως εκείνο που οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, υπογράμμισε.

Κατά την άφιξή του στο κοινοβούλιο, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, ο Λι Τζέι-μιούνγκ είπε ότι θα βρει έναν τρόπο ώστε η χώρα να συνυπάρξει με τη Βόρεια Κορέα, μέσω του διαλόγου και της επικοινωνίας. «Θα οικοδομήσουμε ειρήνη χωρίς πόλεμο», υποσχέθηκε.

Ο Λι δεσμεύτηκε επίσης ότι «από την πρώτη ημέρα του» στην προεδρία θα εργαστεί για την αποκατάσταση της οικονομίας της χώρας.

Ο αντίπαλός του στις εκλογές, ο συντηρητικός Κιμ Μουν-σόο, σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σεούλ, παραδέχτηκε την ήττα του και είπε ότι συνεχάρη τον Λι.

Οι πρόωρες εκλογές ήταν το αποτέλεσμα της απόπειρας του προηγούμενου προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Με καταμετρημένο το 70% των ψήφων ο Λι Τζέι-μιούνγκ συγκεντρώνει ποσοστό 48,53%, σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής. Η συμμετοχή ανήλθε στο 79,4% και ήταν η υψηλότερη τα τελευταία 28 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

