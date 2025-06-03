Ουκρανία: Ο Σιμπίχα απορρίπτει τα μη ρεαλιστικά «τελεσίγραφα» της Ρωσίας

Το Κίεβο απέρριψε σήμερα τους όρους που έθεσε η Μόσχα για την ειρήνευση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου συνομιλιών που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για μη ρεαλιστικά «τελεσίγραφα» που δεν πρόκειται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Αντί να απαντήσει στις εποικοδομητικές προτάσεις μας στην Κωνσταντινούπολη, η ρωσική πλευρά παρουσίασε μια σειρά από παλαιότερα τελεσίγραφα που δεν οδηγούν την κατάσταση πιο κοντά στην πραγματική ειρήνη», υπογραμμίζει ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες υποσχέσεις της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς τις ΗΠΑ, ότι θα πρότεινε κάτι ρεαλιστικό και εφικτό αυτήν την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη», συμπληρώνει.

Λόγω της μη εποικοδομητικής προσέγγισης από τη Ρωσία, οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκαν σε διαβουλεύσεις για ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας. «Χαιρετίζουμε την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ πιο απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς» εάν οι Ρώσοι επεδείκνυαν εποικοδομητική στάση ανάλογη με εκείνη της Ουκρανίας, σημείωσε ο Σιμπίχα.

Κάλεσε τους συμμάχους να επιβάλουν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και ζήτησε σύνοδο κορυφής για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων.

«Η Ρωσία έχει απορρίψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ουσιαστική μορφή εκεχειρίας. Αυτός είναι επαρκής λόγος για επιβολή νέων κυρώσεων από τους εταίρους μας σε βάρος της Ρωσίας, ήδη από τώρα», τόνισε ο Σιμπίχα. «Πρέπει να βάλουμε τέλος στους σκοτωμούς. Εάν οι τρέχουσες συναντήσεις δεν καταφέρουν να έχουν αποτέλεσμα και να προωθήσουν την ειρήνη, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι απαιτείται σύνοδος ηγετών», επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

