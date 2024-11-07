Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής του υπουργικού του συμβουλίου, αλλά και των συνεργατών στην ομάδα εθνικής ασφαλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Τραμπ δεν θέλει πρώην στρατηγούς στην ομάδα εθνικής ασφαλείας και προτιμά επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους, αλλά σκέφτεται επίσης την τοποθέτηση έμπιστων προσώπων σε εξέχουσες θέσεις.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ υποσχέθηκε επανειλημμένως ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στον Λευκό Οίκο, θα αρχίσει να πιέζει για διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σήμανε επίσης δημόσια και ιδιωτικά την πρόθεσή του να τερματίσει τους πολέμους σε Γάζα και Λίβανο.

Το Axios παραθέτει τα ονόματα των επικρατέστερων υποψηφίων που ενδέχεται να συμμετέχουν την ομάδα εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κορυφαίος υποψήφιος για υπουργός Εξωτερικών είναι ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία Ρίτσαρντ Γκρένελ, ανέφεραν δύο πηγές στο Axios.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Γκρένελ ήταν σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και πιθανότατα θα επικεντρωθεί στις διπλωματικές προσπάθειες ανάμεσα σε Ρωσία-Ουκρανία.

Ο έλεγχος της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς εξουδετερώνει κάθε δυσκολία που θα μπορούσε να είχε ο Γκρένελ για την ανάδειξή του στη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Δύο άλλοι υποψήφιοι για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών είναι ο γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι, ο οποίος υπηρέτησε ως πρεσβευτής στην Ιαπωνία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Ρόμπερτ Ο΄Μπράιεν.

Το όνομα του πρώην εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτάγκους αναφέρεται επίσης συχνά για την ανάληψη ανώτερης θέσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή για εκείνη του πρεσβευτή.

Η εκπρόσωπος Ελίζ Στεφάνικ επίσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είναι η επόμενη Πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Υπουργείο Άμυνας και υπηρεσίες πληροφοριών: Αρκετά ονόματα έχουν ακουστεί για τη θέση του Υπουργού Άμυνας, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο βουλευτής Μάικλ Βαλτς.

Ο Βαλτς θα μπορούσε επίσης να τοποθετηθεί επικεφαλής της CIA, όπως και ο Τζον Ράτκλιφ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγο ως διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπό τον Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον ενδέχεται να αναλάβει κορυφαίους ρόλους στην άμυνα ή στην υπηρεσία πληροφοριών, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στην ομάδα του Τραμπ ότι δεν θα δεχόταν κανέναν ρόλο στο υπουργικό συμβούλιο.

Ένας άλλος πρώην αξιωματούχος του Τραμπ που θα μπορούσε να πάρει μια ανώτερη θέση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας στη νέα κυβέρνηση είναι ο Μπράιαν Χουκ, ο οποίος ήταν απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράν και θα ηγηθεί της μεταβατικής ομάδας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της νέας κυβέρνησης.

Ο Γκρένελ και ο Βαλτς είναι επίσης πιθανοί υποψήφιοι για τη θέση του επόμενου συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Τραμπ, τον φάκελο της Μέσης Ανατολής διαχειριζόταν ως επί το πλείστον ο ανώτερος σύμβουλός του και γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συνέταξε ένα Ισραηλινο-Παλαιστινιακό ειρηνευτικό σχέδιο και διαπραγματεύτηκε τις Συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Μαρόκο και το Σουδάν.

Ο Κούσνερ έχει πει δημόσια πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην κυβέρνηση.

Αλλά η νίκη του Τραμπ, η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή και η ευκαιρία να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ μπορεί να του αλλάξουν γνώμη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.