Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν τον Τραμπ για δασμούς, Ουκρανία και ΝΑΤΟ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνήλθαν την Πέμπτη στη Βουδαπέστη στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας προέτρεψαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει τους εμπορικούς πολέμους, να διατηρήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία και να αποφύγει να διαταράξει την παγκόσμια τάξη μετά τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Όπως γράφει το Reuters: «Η νίκη του Τραμπ είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, ανοίγοντας μια εποχή τεράστιας αβεβαιότητας, ενώ η ήπειρος ήδη παλεύει για την ενότητα και οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της, η Γερμανία -της οποίας η κυβέρνηση μόλις διαλύθηκε- και η Γαλλία, είναι αποδυναμωμένες. Η σχέση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ομολόγους του ήταν τεταμένη επί μακρόν κατά την πρώτη του θητεία και η επιστροφή του στην εξουσία φέρνει αβεβαιότητα σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία κατά της εισβολής της Ρωσίας, τη δέσμευση των ΗΠΑ στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και την προοπτική επιβολής δασμών στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ».

Τι είπαν Μητσοτάκης, Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ

«Εμπιστεύομαι την αμερικανική κοινωνία», δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, καθώς ο ίδιος και άλλοι προέτρεψαν τον Τραμπ να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, προσερχόμενος στη Σύνοδο.

«Γνωρίζουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να επιδεικνύουν αποφασιστικότητα όταν εμπλεκόμαστε με αυταρχικά καθεστώτα. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αδύναμες στη σχέση τους με τη Ρωσία, τι θα σήμαινε αυτό για την Κίνα;», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι εναπόκειται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενωμένη. Κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν μπορεί από μόνο του να διαχειριστεί τις επερχόμενες προκλήσεις, είπε.

Σχετικά με την Ουκρανία δήλωσε: «Είναι προς το συμφέρον όλων μας να λάβουν οι ''αυτοκράτορες'' αυτού του κόσμου ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι δεν είναι το δικαίωμα της ισχύος που είναι σημαντικό, αλλά το κράτος δικαίου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος είπε πως «η Ευρώπη πρέπει να παίζει πιο ενεργό ρόλο στις λύσεις των παγκόσμιων προβλημάτων. Βεβαίως, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, γιατί ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, αυτή τη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως μάρτυρες μονάχα. Φυσικά, η Ευρώπη θα πρέπει να παίζει ρόλο ενεργό στις λύσεις παγκόσμιων προβλημάτων». Κάλεσε μάλιστα τους Ευρωπαίους να ξυπνήσουν από τη γεωπολιτική τους αφέλεια.

Πολλοί από τους ηγέτες δήλωσαν ότι ανυπομονούν να συνεργαστούν με τον Τραμπ όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής, πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, είναι ένας από τους λίγους στενούς συμμάχους του Τραμπ μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και έχει πει ότι θα άνοιγε σαμπάνιες αν κέρδιζε ο Τραμπ. Μάλιστα, το Reuters αναφέρει ότι διπλωμάτες είκαζαν ότι ο Όρμπαν θα μπορούσε να μεσολαβήσει έτσι ώστε ο Τραμπ να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες μέσω βιντεοκλήσης.

Την ίδια ώρα άλλοι ηγέτες εξέφρασαν ευθέως τις ανησυχίες τους για τον Τραμπ. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι γνωστός, μερικές φορές και απρόβλεπτος, έχει έναν βαθμό αστάθειας, οπότε χρειαζόμαστε διάλογο» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Luc Frieden. «Θα επιδιώξουμε τον διάλογο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τις αρχές μας».

Μακρόν: Οι Ευρωπαίοι οφείλουν «να υπερασπισθούν» τα «συμφέροντά» τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά σήμερα στη Βουδαπέστη ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει «να αναθέτουν αιωνίως» την ασφάλειά τους στους Αμερικανούς. Μάλιστα, στην τοποθέτησή του ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

«Είναι μία στιγμή της Ιστορίας που είναι αποφασιστική για μας τους Ευρωπαίους. Στο βάθος, το ζήτημα που μας τίθεται είναι: θέλουμε να διαβάζουμε την Ιστορία που γράφεται από άλλους, για τους πολέμους που εξαπολύονται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για τις αμερικανικές εκλογές, τις τεχνολογικές και εμπορικές επιλογές που κάνουν οι Κινέζοι; Ή θέλουμε να γράφουμε την Ιστορία; Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να τη γράψουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Πολύ επιθετικός, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ υπενθυμίζοντας ότι «ορισμένοι γύρω από το τραπέζι αυτό τον έχουμε γνωρίσει, πριν από τέσσερα χρόνια, κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

«Εξελέγη από τον αμερικανικό λαό και θα υπερασπισθεί το συμφέρον των Αμερικανών και αυτό είναι νόμιμο και καλό πράγμα. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε το συμφέρον των Ευρωπαίων», είπε.

«Θεωρώ ότι αυτό είναι προτεραιότητά μας. Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε σε έναν αφελή "διατλαντισμό", ούτε στην αμφισβήτηση των συμμαχιών μας, ούτε επίσης σε έναν στενόμυαλο εθνικισμό που δεν θα μας επέτρεπε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Για μένα, είναι απλό, ο κόσμος αποτελείται από φυτοφάγους και σαρκοφάγους. Αν αποφασίσουμε να παραμείνουμε φυτοφάγοι, οι σαρκοφάγοι θα νικήσουν και θα είμαστε αγορά γι' αυτούς», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας χρησιμοποιώντας την μεταφορά για να προτρέψει τους Ευρωπαίους να είναι «τουλάχιστον» «σαρκοφάγοι».

«Δεν θέλω να είμαστε επιθετικοί, θέλω μόνο να ξέρουμε να υπερασπισθούμε κάθε ένα από τα θέματα αυτά. Αλλά δεν θέλω να αφήσω την Ευρώπη ως ένα καταπληκτικό πεδίο κατοικούμενο από φυτοφάγους που οι σαρκοφάγοι θα έρθουν να καταβροχθίσουν, σύμφωνα με την ατζέντα τους».

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε ότι ανησυχεί στην προοπτική ενός εμπορικού πολέμου: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε. «Ας προσπαθήσουμε τώρα να επηρεάσουμε τις ΗΠΑ και τη μελλοντική πολιτική του Τραμπ, ώστε να κατανοήσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν».

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν μάλιστα χθες βράδυ στη Γερμανία, με την κατάρρευση της κυβερνητικής συμμαχίας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα είπε: «Ένα πράγμα είναι σίγουρο, η Ευρώπη δεν είναι ισχυρή χωρίς μια ισχυρή Γερμανία».

Ο Μαρκ Ρούτε, επικεφαλής του ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι σημαντικό να δούμε την Ουκρανία ως ένα πρόβλημα που εκτείνεται πέρα ​​από την Ευρώπη, περιγράφοντας τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα ως «μια απειλή, όχι μόνο για το ευρωπαϊκό μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά και για τις ΗΠΑ».

