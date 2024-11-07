Λίγες ώρες αφότου ξεκαθάρισε το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναχώρησε για το Παρίσι προκειμένου να συναντηθεί εκτάκτως με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιέν Λεκορνού. Στο τραπέζι η στενότερη γαλλογερμανική, αλλά και η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά την συνάντηση, ο γερμανός υπουργός Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι οι ΗΠΑθα ασχοληθούν στο μέλλον λιγότερο με τη συμβατική άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου. «Πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους υπογραμμίζοντας ότιο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δείχνει ότι η Ευρώπη οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει: «Στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς τους οποίους βιώνουμε δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι εξελέγη στις ΗΠΑ ένας νέος πρόεδρος με διαφορετικές θέσεις απ΄ ότι ο προκάτοχός ή η αντίπαλός του στις εκλογές. Θα πρέπει επομένως να διαχειριστούμε από κοινού ως Ευρωπαίοι τη νέα κατάσταση».

Πενταμερής συνάντηση υπουργών Άμυνας στο ΒερολίνοΑπό την πλευρά του ο γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να θωρακιστεί περαιτέρω η Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η γαλλική και η γερμανική αμυντική βιομηχανία πρέπει να επιδιώξουν στενότερη συνεργασία. «Πρέπει να αναπτύξουμε από κοινού τα όπλα του μέλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο γάλλος υπουργός Άμυνας για να προσθέσει: «Με το δεδομένο ότι είμαστε μια κοινή αγορά, όσον αφορά τους κανονισμούς, τη φορολογία και τα πρότυπα θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Γερμανίακαι Γαλλίαείναι δύο μεγάλες χώρες με εξαιρετικές αμυντικές βιομηχανίες που άλλοτε αλληλοσυμπληρώνονται, άλλοτε ανταγωνίζονται. Η μοίρα τους είναι όμως να αλληλοσυμπληρώνονται όλο και περισσότερο επειδή το διεθνές πλαίσιο είναι πλέον πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται και το μέλλον των θέσεων εργασίας στον τομέα της άμυνας τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία, τα επόμενα 10, 20 ή και 30 χρόνια».Υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, τα τελευταία εικοσιτετράωρα Πιστόριους και Λεκορνού προτίθενται να διοργανώσουν πενταμερή συνάντηση στο Βερολίνο μέσα στις επόμενες δεκατέσσερεις ημέρες με τη συμμετοχή Βρετανίας, Πολωνίαςκαι Ιταλίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και η αντιμετώπιση παγκοσμίων κρίσεων όπως οι πόλεμοι σε Ουκρανίακαι Μέση Ανατολή.Πηγές: dpa, AFPTV

