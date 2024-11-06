Τα εκλογικά αποτελέσματα ήταν αδιαμφισβήτητα βάναυσα για την Κάμαλα Χάρις δημιουργώντας ένα «λουτρό αίματος» για τους Δημοκρατικούς που είδαν το κόκκινο χρώμα να απλώνεται σε ολόκληρο τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κάμαλα Χάρις κληρονόμησε μια εκστρατεία από τον Τζο Μπάιντεν το καλοκαίρι που φαινόταν να είναι ισοπεδωτική, δεδομένης της αντιδημοφιλίας και της αδυναμίας του προέδρου. Και αφού οι Δημοκρατικοί απέκοψαν τον Μπάιντεν, εκείνη εδραίωσε γρήγορα το ετοιμοθάνατο κόμμα της, συγκεντρώνοντας γυναίκες, πυρπολώντας τους δημιουργούς του TikTok και του Instagram με υποστηρικτικά μιμίδια και συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά ποσά από δωρητές.

Αλλά οι σύμβουλοι επέμειναν πως ό,τι προσπαθούσε να κατασκευάσει αποτύχαινε στο να υλοποιηθεί διότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν έθαψε επαρκώς το «φάντασμα» του Μπάιντεν, πείθοντας τους ψηφοφόρους πως με την υποψηφιότητά της το κόμμα γυρίζει σελίδα, σχολιάζει το Politico. Αυτό συνέβη απλώς επειδή η Κάμαλα Χάρις αρνήθηκε να διαχωριστεί από την κυβέρνηση Μπαίντεν και την τετραετή θητεία του αγνοώντας την απαίτηση των ψηφοφόρων. Ακόμη χειρότερα, δίστασε να τραβήξει όλα τα φώτα πάνω της κυρίως σε θέματα οικονομίας, ούτε να προσδιορίσει κάποιον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η προεδρία της θα ήταν διαφορετική από τη θητεία του Μπάιντεν.

Μερικοί στενοί της σύμμαχοι αναρωτήθηκαν γιατί συνέχισε να τον κρατά τόσο κοντά της και δεν προσπάθησε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της. Ωστόσο, μέσα στην προεκλογική της εκστρατεία, επικρατούσε η αντίληψη ότι δεν είχε νόημα η Χάρις να φέρει το κύριο βάρος της ευθύνης, με τους βοηθούς της να επισημαίνουν πώς μετέτρεψε τους αριθμούς στις κρίσιμες πολιτείες προς όφελός της και κράτησε αντίσταση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Διεξάγαμε την καλύτερη εκστρατεία που μπορούσαμε, δεδομένου ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος», είπε ένας συνεργάτης της Χάρις στο Politico διατηρώντας την ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα. «Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο μοναδικός λόγος που η Καμάλα Χάρις και οι Δημοκρατικοί έχασαν απόψε».

Ένας άλλος συνεργάτης της Χάρις είπε ότι ήταν σαφές ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε κάνει μια χαριτωμένη αποχώρηση πολύ νωρίτερα.

Ακόμη και τα πλεονεκτήματα για τα οποία η ομάδα της Χάρις καυχιόταν εδώ και καιρό - ο επαγγελματισμός της απέναντι στους MAGA ακτιβιστές του Τραμπ και των δισεκατομμυριούχων ανταρτών, αμβλύνθηκαν.

Τρεις εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Εκλογών στην Πενσιλβάνια, την σημαντικότερη από τις "swing states", οι Εβραίοι Δημοκρατικοί και οι σύμμαχοί τους συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών με αξιωματούχους της Χάρις στο Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που παρευρέθηκαν ή ενημερώθηκαν για τη συζήτηση. Είπαν ότι η ομάδα της Πενσιλβανία δεν είχε καλή επικοινωνία και σχέσεις με τους βασικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί σήμαινε ότι δε χρησιμοποιούνταν αποτελεσματικά για να βοηθήσουν τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο που μόλις και μετά βίας γνώριζαν μέχρι τότε.

Στην πολιτεία της Φιλαδέλφεια, Λατίνοι και Μαύροι Δημοκράτες πραγματοποίησαν παρόμοιες ιδιωτικές συναντήσεις με την ομάδα της Χάρις τις εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, όπου έκαναν πολλές καταγγελίες.

Η Χάρις και η ομάδα της βρίσκονταν κάτω από ένα εξαιρετικά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα για να εκτελέσουν όλα αυτά που είχαν στο μυαλό τους. Έπρεπε να τακτοποιήσει το νέο της προσωπικό στο Wilmington και στις κρίσιμες πολιτείες και να συγκεντρώσει έναν κεντρικό εσωτερικό κύκλο ο οποίος έπρεπε να διοχετεύσει τον χείμαρρο των δωρεών που άρχισαν να ρέουν στα ταμεία της εκστρατείας. Αφότου έλυσε βασικά θέματα με τους Δημοκρατικούς και συμφώνησαν, η Χάρις άρχισε να αντιμετωπίζει ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης - και κριτική από τον Τραμπ και την εκστρατεία του - για το ότι δεν παρευρέθηκε σε συνεντεύξεις με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Η Χάρις χρειάστηκε περισσότερο από έναν μήνα πριν καθίσει για την πρώτη της εκτεταμένη συνέντευξη και στη συνέχεια πήγε μόνο σε μερικές επιλεγμένες εκπομπές και φιλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χάρις επέλεξε να μη δώσει εκτενή εξήγηση, για το χάσμα μεταξύ πολλών από των προηγούμενων πολιτικών της θέσεων για τα πάντα. Αντίθετα, ηγήθηκε με μια προσέγγιση «οι αρχές μου δεν έχουν αλλάξει».Οι περισσότεροι γύρω της υποστήριξαν τη στρατηγική αυτή απόφασή της, θεωρώντας ότι το να δώσει μακροσκελείς εξηγήσεις θα δημιουργούσε έναν νέο κύκλο ερωτήσεων από τα μέσα ενημέρωσης και θα παρείχε νέα τροφή στον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους να εξαπολύσουν ανελέητες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Politico, η Χάρις φάνηκε ακόμα πιο ριψοκίνδυνη ιδίως με την άρνησή της να διαχωριστεί από τον Μπάιντεν, ακόμη και αφότου ο πρόεδρος της πρόσφερε δημόσια την άδειά του να το κάνει. Οι βοηθοί της Χάρις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τόνισαν ότι αυτή ήταν μια γραμμή που δεν ήθελε να περάσει, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε μια σειρά από δημόσιες δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τον πρόεδρο και θα δημιουργούσε τρύπες στο δικό της αρχείο επιτευγμάτων στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

