Μεγάλη νίκη για τον Τραμπ: Ποιοι τον ψήφισαν και γιατί

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ οδεύει προς μια μεγάλη νίκη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ έναντι της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις.

Πώς τα κατάφερε; Είχε την τύχη να είναι υποψήφιος σε μια περίοδο, κατά την οποία οι Αμερικάνοι είναι αγανακτισμένοι από τις υψηλές τιμές και, σε μικρότερο βαθμό, από τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ από τα σύνορα με το Μεξικό.

Αυτά τα δύο θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και αποδείχθηκε ότι ήταν κρίσιμης σημασίας για να του διασφαλίσουν τη διαφαινόμενη νίκη του.

Κακόκεφοι...

Το exit poll σε εθνικό επίπεδο που διεξήγαγε η Edison Research έδειξε αυτό που διαφαινόταν εδώ και καιρό από τις δημοσκοπήσεις: οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έχουν κακή διάθεση.

Τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων που ρωτήθηκαν από την Edison απάντησαν ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Από αυτούς, το 61% ψήφισε τον Τραμπ. Μεταξύ των ψηφοφόρων που δήλωσαν «θυμωμένοι», το 71% υποστήριξε τον Ρεπουμπλικάνο.

Εξάλλου, και το 79% των ψηφοφόρων που δήλωσε ότι η οικονομία είναι η βασική τους ανησυχία προτίμησαν τον Τραμπ.

Αντίθετα, τη Χάρις υποστήριξε το 51% των ψηφοφόρων που εκτίμησε ότι η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο της διάθεσης των Αμερικανών είναι το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων που δήλωσαν ότι η δημοκρατία στις ΗΠΑ «απειλείται» μοίρασαν εξίσου την ψήφο μεταξύ του Τραμπ και της Χάρις.

Τάσεις

Καθώς προχωρούσε η εκλογική βραδιά, Χάρις και Τραμπ επικρατούσαν στις πολιτείες, όπου αναμενόταν ότι θα κερδίσουν. Όμως, σιγά-σιγά ο Ρεπουμπλικάνος εξακολουθούσε να σημειώνει νίκες. Καθώς ο Τραμπ πλησιάζει στην επίσημη νίκη παρατηρούνται κάποιες τάσεις, οι οποίες εξηγούν πώς τα κατάφερε.

Αν και πολλές ομάδες ψηφοφόρων στήριξαν τη Δημοκρατική και τον Ρεπουμπλικάνο σε αριθμούς αντίστοιχους με το 2020, σύμφωνα με τα exit polls, ο Τραμπ κέρδισε μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων των έγχρωμων ανδρών και των ψηφοφόρων κάτω των 45 ετών σε σχέση με τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Επίσης, φαίνεται να διατηρεί την ψήφο πολλών γυναικών των προαστίων, παρά τις προσπάθειες της Χάρις να τις κερδίσει. Σύμφωνα με το εθνικό exit poll, το 51% των λευκών γυναικών προτίμησε τον Τραμπ, έναντι του 47% που ψήφισε τη Χάρις.

Έγχρωμοι ψηφοφόροι

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ προσπάθησε πολύ να πείσει τους αφρομερικανούς και τους ισπανόφωνους να τον ψηφίσουν και φαίνεται ότι οι προσπάθειές του απέδωσαν καρπούς.

Στη Βόρεια Καρολίνα τα exit polls έδειξαν ότι ο Ρεπουμπλικάνος κέρδισε τη στήριξη του 12% των Αφροαμερικανών, έναντι του 5% που τον είχε ψηφίσει το 2020. Εξάλλου το 20% των μαύρων ανδρών προτίμησε τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το εθνικό exit poll του Edison, ενισχύθηκε και η στήριξη των ισπανόφωνων ανδρών προς τον Τραμπ κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020.

Στη Νεβάδα η στήριξη των ισπανόφωνων ψηφοφόρων προς τον Ρεπουμπλικάνο ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες και στην Αριζόνα κατά τέσσερις.

Διαφορά στην ψήφο των δύο φύλων

Η προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις προσπάθησε να προσελκύσει τις γυναίκες υπογραμμίζοντας τη θέση της υπέρ της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση.

Όμως ο Τραμπ φάνηκε να διατηρεί τη στήριξη τουλάχιστον των λευκών γυναικών, σύμφωνα με τα exit polls. Αντίθετα, οι αφροαμερικανίδες ψήφισαν υπέρ της Χάρις σε μεγάλους αριθμούς.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επικεντρώθηκε στην ψήφο των ανδρών και κυρίως των νεαρών, με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συμμετοχή του σε podcast.

Το εθνικό exit poll έδειξε ότι το 54% των γυναικών υποστήριξε τη Χάρις έναντι του 57% που είχε ψηφίσει τον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Ηλικία

Σύμφωνα με το εθνικό exit poll, ο Τραμπ προηγείται ελαφρά στην ψήφο των ανδρών ηλικίας 18 με 44 ετών έναντι της Χάρις, ενώ στην ηλικιακή ομάδα άνω 45 ετών κερδίζει με μεγάλη διαφορά.

Την ίδια ώρα όμως ο Ρεπουμπλικάνος φαίνεται ότι έχασε μεταξύ των πιο ηλικιωμένων ψηφοφόρων: στο Ουισκόνσιν, το ποσοστό των ψηφοφόρων άνω των 65 που τον προτίμησε μειώθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. Στο Μίσιγκαν μειώθηκε κατά έξι.

Το 2020 ο Τραμπ προηγούνταν στις ψήφους των ψηφοφόρων άνω των 65 ετών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν. Όμως το εθνικό exit poll της Edison για τις φετινές εκλογές έδειξε ισοψηφία μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου και της Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

