Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό δολάριο και το αμερικανικό χρηματιστήριο θεωρούνται νικητές, αλλά μια ρεπουμπλικανική προεδρία θα μπορούσε να αποτελέσει βαρίδι για τα ομόλογα, τις αναδυόμενες αγορές, την καθαρή ενέργεια και τις βιώσιμες επενδύσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται σήμερα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι οι πολιτικές του θα αυξήσουν τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη από ό,τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που επικρατούσε η Δημοκρατική, Κάμαλα Χάρις. Αυτό σημαίνει ότι η Federal Reserve θα πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για να αποτρέψει την ταχεία επιτάχυνση της οικονομίας η οποία με τη σειρά της θα δώσει ώθηση στο δολάριο.

Ταυτόχρονα, τα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στο εμπόριο, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους συμμάχους να πληρώσουν περισσότερα για την άμυνα είναι πιθανό να μειώσουν την ανάπτυξη στις υπόλοιπες χώρες, ενισχύοντας τη γοητεία του δολαρίου. Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι το αμερικανικό δολάριο θα αυξηθεί κατά 3% μετά τη νίκη του Τραμπ.

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές αναμένουν απότομη πτώση του ευρώ, πιθανώς κάτω από το βασικό επίπεδο του $1, εάν εφαρμοστούν οι δασμοί και οι εγχώριες φορολογικές μειώσεις.

Υψηλότερες αποδόσεις δολαρίων θα σήμαινε επίσης επιστροφή των carry trades σε ξένο συνάλλαγμα με νομίσματα όπως το ιαπωνικό γιεν και το ελβετικό φράγκο να έχουν ήδη πωληθεί σε μεγάλο βαθμό ενόψει των εκλογών.Ωστόσο, το ελβετικό φράγκο θα βρει υποστήριξη, λένε οι αναλυτές, χάρη στις εξαγωγές υψηλότερης αξίας της χώρας που το προστατεύουν από τους δασμούς και την τάση του νομίσματος να υπεραποδίδει σε περιόδους υψηλότερου πληθωρισμού.

Με μια κυβέρνηση Τραμπ που αναμένεται να ακολουθήσει μια πιο ήπια στάση όσον αφορά τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, το bitcoin είναι ένας άλλος πιθανός νικητής. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ανέβηκε σε υψηλό όλων των εποχών σήμερα Τετάρτη.

Αποθέματα

Η υπόσχεση του Τραμπ για λιγότερες ρυθμίσεις και χαμηλότερους φόρους για τις μεγάλες εταιρείες, περισσότερη παραγωγή πετρελαίου και σκληρή μεταναστευτική πολιτική υποδηλώνουν ισχυρότερη ανάπτυξη και πληθωρισμό, που θεωρούνται θετικά για τις μετοχές. Τομείς όπως οι τράπεζες, η τεχνολογία, η άμυνα και τα ορυκτά καύσιμα είναι πιθανό να ωφεληθούν.

Το σχέδιό του να μειώσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στο 15% από 21% θα αύξανε τα κέρδη του S&P 500 κατά περίπου 4%, εκτιμά η Goldman Sachs.

Ακόμα κι έτσι, δεν είναι ακόμη σαφές πόσο από το σχέδιό του να μειώσει τους φόρους θα περάσει από το Κογκρέσο. Ταυτόχρονα, οι προστατευτικές πολιτικές του και η σκληρή στάση του απέναντι στην Κίνα θα αύξαναν το κόστος, θα μείωναν την κερδοφορία και θα έπλητταν τις πολυεθνικές εταιρείες.

Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα ισχυρό δολάριο, η άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων και οι εμπορικές εντάσεις σημαίνουν ότι οι αμυντικοί τομείς θα τα πάνε καλύτερα και οι πολυεθνικές εταιρείες με έκθεση στις αμερικανικές αγορές θα δεχτούν πλήγμα.

Οι τομείς που εκτίθενται σε αλλαγές τιμολογίων, όπως τα αυτοκίνητα και η καθαρή ενέργεια, πιθανότατα θα είναι ασταθείς.

Ομόλογα

Οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κλίμακα του αμερικανικού δημόσιου χρέους και τα δημοσιονομικά ελλείμματα που προστίθενται σε αυτό και ανησυχούν ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού ή τις αποδόσεις του Δημοσίου.

Τα σχέδια του Τραμπ για τις δαπάνες θα μπορούσαν να προσθέσουν 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στα ελλείμματα σε διάστημα 10 ετών, σύμφωνα με μια εκτίμηση, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είχε προτείνει η Κάμαλα Χάρις. Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν 50 μονάδες βάσης τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι αγορές τιμολογούσαν με μεγαλύτερη πιθανότητα νίκης του Τραμπ.

Οι πληθωριστικές πιέσεις από τις πολιτικές του Τραμπ θα αφήσουν στη Fed λιγότερα περιθώρια μείωσης των επιτοκίων, γεγονός που θα διατηρήσει τις αποδόσεις του Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα.

Μια νίκη Τραμπ είναι επίσης πιθανό να καταστείλει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς οι δασμοί και άλλες πολιτικές ασκούν πίεση σε αυτές τις οικονομίες. Περισσότερες πιέσεις στο ευρώ, το γιεν, το ελβετικό φράγκο και άλλα νομίσματα και ο υψηλότερος πληθωρισμός θα μειώσουν το περιθώριο που έχουν οι κεντρικές τράπεζες εκεί να μειώσουν τα επιτόκια όπως απαιτείται. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι παγκόσμιες αποδόσεις θα αυξηθούν.

Εμπορεύματα

Ο Τραμπ θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ επεκτείνοντας την ομοσπονδιακή μίσθωση και ανακαλώντας τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις όπου είναι δυνατόν – μια πολιτική ατζέντα που εγγυάται ότι η χώρα θα παραμείνει η κορυφαία παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Αυτή η ισχυρή προσφορά θα μπορούσε να βοηθήσει να διατηρηθούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού τα οποία μειώθηκαν περίπου 4% μέχρι στιγμής φέτος, σχετικά χαμηλά δηλαδή.

Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να επιταχύνει την επιβολή των κυρώσεων για το πετρέλαιο στο Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει ένα τμήμα της παγκόσμιας προσφοράς αργού. Είπε επίσης ότι θα γεμίσει το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου (SPR) σε επίπεδα που δεν είχαν ξαναδεί, κάτι που θα μπορούσε να προσθέσει στήριξη στις τιμές καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στις αγορές.

Στο στόχαστρο είναι και η σόγια. Οι έμποροι των ΗΠΑ αγωνίζονταν για να στείλουν μια συγκομιδή-ρεκόρ πριν από τις εκλογές εν μέσω φόβων για ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις με την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας στον κόσμο. Η Κίνα, η οποία απέτυχε να συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία του 2020 με την κυβέρνηση Τραμπ για την αγορά περισσότερων αγροτικών προϊόντων από τις ΗΠΑ, έχει αγοράσει λιγότερη αμερικανική σόγια αυτή την περίοδο και σχεδόν καθόλου καλαμπόκι. Οι τιμές της σόγιας μειώθηκαν κατά 25% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Αναδυόμενες αγορές

Ακόμη και πριν από τις εκλογές, οι ανησυχίες για τις πολιτικές του Τραμπ είχαν επιβαρύνει τις αναδυόμενες οικονομίες. Εκτός από τους δασμούς στην Κίνα, ο Τραμπ έχει πει ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 200% στις εισαγωγές οχημάτων του Μεξικού. Αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει σημαντικά το πέσο του Μεξικού.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος υποψήφιος του Τραμπ, JD Vance, πρότεινε έναν φόρο 10% στα εμβάσματα, σημαντικός για πολλές οικονομίες της Λατινικής Αμερικής.

Ένα ξεπούλημα των ομολόγων και μια άνοδος του δολαρίου θα ρουφήξουν επίσης χρήματα από τις αναδυόμενες αγορές και θα επιβάλουν αυστηρότερες νομισματικές πολιτικές σε πολλές χώρες.

Οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία ή η Νότια Αφρική, θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν και να λειτουργήσουν ως «καταφύγιο» στα κατά τα άλλα ασταθή παγκόσμια περιβάλλοντα. Ο παραγωγός χαλκού και λιθίου, η Χιλή, θα μπορούσε να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω του λιγότερο αντικαταστάσιμου χαρακτήρα των εξαγωγών της.

Βιώσιμη επένδυση

Μια νίκη Τραμπ θα του επέτρεπε να ακολουθήσει τις υποσχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας να ανακαλέσει τους πράσινους κανονισμούς που περιορίζουν τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εξόρυξη άνθρακα, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τις μετοχές σε αυτούς τους τομείς.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα «ανακαλέσει όλα τα αδιάθετα κεφάλαια» βάσει του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού, του νόμο για το κλίμα που υπέγραψε η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις που περιλαμβάνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Ωστόσο, βήματα που θα μπορούσαν πράγματι να μειώσουν τις μετοχές σε αυτούς τους τομείς ενδέχεται να απαιτήσουν δράση του Κογκρέσου και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους τουλάχιστον για ορισμένα από αυτά.

Ο Τραμπ έχει επίσης υποσχεθεί να βγάλει τον Γκάρι Γκένσλερ από τηνθέση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Αυτό θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για την ικανότητα των αειφόρων κεφαλαίων των ΗΠΑ να πιέζουν τις εταιρείες για αλλαγές πολιτικής και ενδεχομένως να κάνουν αυτά τα κεφάλαια λιγότερο ελκυστικά.

Πηγή: skai.gr

