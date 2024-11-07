Κύπρος: Μαθητής γυμνασίου μοίρασε στο σχολείο 15.000 ευρώ

Ενα απίστευτο περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα συνέβη σε Γυμνάσιο της Λευκωσίας. Ένας μαθητής φέρεται να μετέβη στο σχολείο του έχοντας μαζί του 15.000 ευρώ σε μετρητά, μέρος των οποίων μοίρασε σε συμμαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια παιδιά έλαβαν μεγάλα ποσά και κάποια μικρά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το alphanews.live, ένας συμμαθητής του πήρε 3.500 με σκοπό να αγοράσει μοτοσικλέτα και μία άλλη μαθήτρια 500 ευρώ.

Μάλιστα, πατέρας της μαθήτριας δήλωσε έκπληκτος με το περιστατικό και ανέφερε ότι τα χρήματα ήταν «κολλαριστά και εκατοστάευρα»

«Πήρε πέντε τέτοια. Αυτά με ανησύχησε περισσότερο γιατί φαινόταν ότι τα πήραν από τράπεζα. Ότι ήταν τράπεζας λεφτά και αυτό με ανησύχησε περισσότερο».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από πατέρα της μαθήτριας στο Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας που διερευνά την υπόθεση.

Στις τάξεις των γονιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου επικρατεί έντονος προβληματισμός, ενώ η Διεύθυνση του Γυμνασίου έχει ζητήσει από τους μαθητές που έχουν λάβει χρήματα να τα επιστρέψουν άμεσα.

Ωστόσο και σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους μαθητές έχουν ήδη ξοδέψει τα χρήματα.

Πηγή: skai.gr

