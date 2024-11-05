Εκλογές ΗΠΑ: Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο

Η παγκόσμια θέση και επιρροή των ΗΠΑ, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων με την ψηφοφορία της Τρίτης να αποτελεί υπαρξιακό ζήτημα για ορισμένες χώρες.

Το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά μεταξύ πολέμου και ειρήνης, σταθερότητας και αστάθειας ή ευημερίας και οικονομικής αδυναμίας. Αυτή η κατάσταση είναι ακόμη πιο έντονη για την Ουκρανία, της οποίας η εδαφική ακεραιότητα θα μπορούσε ακόμη και να διακυβευτεί.

Σε ανάλυσή του το CNBC παραθέτει τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπες ανάλογα με το ποιος από τούς δύο υποψήφιους των Αμερικανικών εκλογών κερδίσει την προεδρική κούρσα.

Κίνα

Η Κίνα είναι αναμφίβολα ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών και η αντιπαλότητα μεταξύ των χωρών δεν θεωρείται πιθανό να υποχωρήσει όποιος κι αν γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει να αναβιώσει έναν εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε κατά την πρώτη του θητεία, όταν επέβαλε δασμούς αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κινεζικές εισαγωγές. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε το μέτρο ως τρόπο για την μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα και για την ενίσχυση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ.

Φέτος, ο Τραμπ είπε ότι εάν επανεκλεγεί, θα αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα κατά 60-100%. Η Κίνα δεν είναι η μόνη που βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει γενικούς δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μέτρο πιθανότατα θα κόστιζε στο τυπικό αμερικανικό νοικοκυριό περίπου 1.700 δολάρια ετησίως και ακόμη περισσότερο εάν καθιερωνόταν ένας γενικός δασμός 20%, όπως επίσης πρότεινε ο Τραμπ.

Το επιτελείο της Χάρις επέκρινε έντονα την τελευταία πρόταση για μια καθολική δασμολογική βάση, αλλά υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών θα υπαναχωρήσει από τους τρέχοντες δασμούς, όπως αυτοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα ή στους ηλιακούς συλλέκτες, που εφαρμόστηκαν κατά τη θητεία του Προέδρου Μπάιντεν .

Η αυγή μιας νέας πολιτικής εποχής στις ΗΠΑ έρχεται εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης για την Κίνα, κατά την οποία έχει φθίνει η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενώ σημειώνει ύφεση στην αγορά κατοικίας. Τα μέτρα τόνωσης πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, με το μέγεθός τους πιθανότατα να εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών, αναφέρουν αναλυτές στο CNBC. Μια νίκη Τραμπ ενδεχομένως να οδηγήσει την κινεζική κυβέρνηση στο να ανακοινώσει ένα μεγαλύτερο πακέτο τόνωσης για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Ρωσία και Ουκρανία

Με τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, και το Κίεβο να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ξένη στρατιωτική βοήθεια για να μπορέσει να συνεχίσει να πολεμά, η Ουκρανία παρακολουθεί στενά τις εκλογές, όπως και η Μόσχα.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια κυβέρνηση Τραμπ και οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν πολύ πιο εχθρικοί στο να χορηγήσουν στην Ουκρανία περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί επίσης ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες εάν εκλεγεί, σηματοδοτώντας ότι θα τερματίσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για να την αναγκάσει σε μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε την παραίτησή της από σχεδόν του 20% της επικράτειάς της στα νότια και ανατολικά, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

Ωστόσο, η επιλογή να συνεχίσει να πολεμά χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ ενδεχομένως να οδηγούσε την Ουκρανία στην απώλεια περισσότερων εδαφών. Οι αμερικανικές εκλογές για την Ουκρανία είναι, επομένως, υπαρξιακές.

Είναι πιθανό ότι ακόμη και μια φιλική προς το Κίεβο κυβέρνηση υπό την Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, θα μπορούσε να δυσκολευτεί να παρέχει περισσότερη οικονομική στήριξη στην Ουκρανία, καθώς θα εξαρτηθεί από το ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η Χάρις είπε ότι μια μελλοντική κυβέρνησή της θα υποστήριζε την Ουκρανία «όσο χρειαστεί», αλλά ούτε η ίδια ούτε η Ουάσιγκτον έχουν καθορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει αυτή η δήλωση, πώς αντιλαμβάνονται μια ουκρανική νίκη ή αν υπάρχει όριο στην αμερικανική βοήθεια.

Ισραήλ και Ιράν

Η Μέση Ανατολή, ωστόσο, είναι μία περιοχή για την οποία οι θέσεις της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ και της Χάρις ενδέχεται να είναι πιο ευθυγραμμισμένες, καθώς και οι δύο υποψήφιοι υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ στη μάχη του απέναντι στους ιρανούς πληρεξούσιους, τις μαχητικές ομάδες Χαμάς και Χεζμπολάχ στη Γάζα και τον Λίβανο, αντίστοιχα.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα κατά των μεγάλης κλίμακας πυραυλικών επιδρομών του Ισραήλ στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας τον περασμένο μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι ένας κύκλος αντιποίνων μεταξύ των αντιπάλων θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε πρόσφατα τον εαυτό του ως «προστάτη» του Ισραήλ, καθώς δεσμεύτηκε στη σύνοδο κορυφής του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο να συνεχίσει την υποστήριξή του, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «ολική εξόντωση» εάν δεν εκλεγεί. Μάλιστα, προκάλεσε σάλο λέγοντας στο κοινό ότι «όποιος είναι Εβραίος και του αρέσει να είναι Εβραίος και αγαπά το Ισραήλ είναι ανόητος αν ψηφίσει Δημοκρατικό».

Ο Τραμπ αύξησε τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ κατά την πρώτη του θητεία, αφού έσπασε παράδοση δεκαετιών των ΗΠΑ με την επίσημη αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Αναγνώρισε επίσης επίσημα την αμφισβητούμενη περιοχή των υψωμάτων του Γκολάν.

Μια δημοσκόπηση που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα από το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας διαπίστωσε ότι σχεδόν το 65% πιστεύει ότι ο Τραμπ θα ήταν καλύτερος για τα ισραηλινά συμφέροντα, πολύ πάνω από το 13% που τάχθηκε υπέρ της Χάρις. Λίγο πάνω από το 15% είπε ότι δεν θα υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων, ενώ το 7% δήλωσε ότι δεν γνώριζε.

Η Χάρις έχει κατηγορηθεί για αμφίθυμη στάση απέναντι στο Ισραήλ μετά την κριτική της για τη στρατιωτική στρατηγική της χώρας, λέγοντας ότι η απώλεια ζωών στη Γάζα τον τελευταίο χρόνο ήταν «καταστροφική» και «σπαρακτική».

Η Χάρις προσπάθησε να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό της στάσης της από τους Ρεπουμπλικάνους ως «αντι-Ισραηλινή», δηλώνοντας τον Αύγουστο ότι «θα υπερασπιζόταν πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πάντα θα διασφαλίζω ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να αμύνεται». Παράλληλα, αποδοκίμασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι.

Όσον αφορά το Ιράν, περιφερειακοί και δυτικοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι πιστεύουν ότι μια προεδρία Τραμπ θα ήταν άσχημα νέα για την Τεχεράνη, λόγω του ενδεχόμενου να δώσει το πράσινο φως στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - μια κίνηση για την οποία ο Μπάιντεν έθεσε βέτο.



Η Χάρις, εν τω μεταξύ, θεωρείται πολύ πιο πιθανό να συνεχίσει τη στάση του Μπάιντεν στην εξωτερική πολιτική εάν κερδίσει το αξίωμα, για να αποκλιμακώσει τις εντάσεις. Στα τέλη Οκτωβρίου είπε ότι το μήνυμά της προς το Ιράν μετά τα τελευταία χτυπήματα του Ισραήλ είναι «μην απαντήσετε» και ότι «πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση στην περιοχή».

Ο Πρέσβης Μίτσελ Μπ. Ράις, διακεκριμένος συνεργάτης στο think tank Royal United Services Institute, είπε ότι μια κυβέρνηση Χάρις δεν θα παρεκκλίνει πολύ από την τρέχουσα.

«Δεν γνωρίζουμε την κοσμοθεωρία της, τις πολιτικές της προτιμήσεις, ακόμη και τις επιλογές της για τις ανώτερες θέσεις του υπουργικού συμβουλίου. Η εικασία μου είναι ότι η πρόεδρος Χάρις θα συνέχιζε σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική του Τζο Μπάιντεν, δίνοντας προτεραιότητα στις καλές σχέσεις με συμμάχους και φίλους και δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διπλωματία», είπε ο Ράις.

«Πώς θα ήταν μια δεύτερη θητεία Τραμπ; Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Τραμπ βλέπει τον κόσμο περισσότερο με προσωπικούς και συναλλακτικούς όρους παρά με στρατηγικούς όρους.

Είναι δύσπιστος σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς τους συμμάχους και την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό — δεν δεσμεύεται με τον ίδιο τρόπο που οι προηγούμενοι πρόεδροι διαμόρφωσαν τον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στην οικοδόμηση και την ηγεσία της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης που έφερε ειρήνη και ευημερία από τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε ο Ρέις.



Πηγή: skai.gr

