Εκλογές ΗΠΑ: Για τι ψηφίζουν οι Αμερικανοί

Στις κάλπες προσέρχονται οι Αμερικανοί πολίτες και για μια σειρά από άλλα ζητήματα εκτός από την εκλογή προέδρου, καθώς σε αρκετές πολιτείες οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για τη νομιμοποίηση της κάνναβης και το δικαίωμα στην άμβλωση ενώ μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων δίνουν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί.

Το δικαίωμα στην άμβλωση βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο σε 10 πολιτείες

Στην Αριζόνα, τη Φλόριντα και το Μιζούρι, οι προτεινόμενες συνταγματικές τροποποιήσεις θα εγγυώνται το δικαίωμα στην άμβλωση μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου, περίπου στις 24 εβδομάδες. Θα άρουν επίσης τους ισχύοντες περιορισμούς στις συγκεκριμένες πολιτείες. Στη Νότια Ντακότα, η σχεδόν πλήρης απαγόρευση των αμβλώσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί με εγγυημένη πρόσβαση στην ιατρική πράξη κατά το πρώτο τρίμηνο, με πιθανούς περιορισμούς όσο η εγκυμοσύνη εξελίσσεται.

Το Μέριλαντ , η Μοντάνα, η Νεβάδα και η Νέα Υόρκη ήδη επιτρέπουν τις αμβλώσεις μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου, ενώ στο Κολοράντο, δεν υπάρχει καθορισμένο όριο. Η ψηφοφορία σε αυτές τις πέντε πολιτείες αφορά στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής στο σύνταγμα των πολιτειών. Η ψηφοφορία στο Κολοράντο προβλέπει επίσης την άρση της απαγόρευσης της δημόσιας χρηματοδότησης για τις αμβλώσεις.

Στη Νεμπράσκα , οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: η μία αφορά στην προστασία των αμβλώσεων μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου μέσω συνταγματικής τροποποίησης και η άλλη την απαγόρευση των αμβλώσεων μετά το πρώτο τρίμηνο, με εξαιρέσεις τον βιασμό, αιμομιξία και επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Νομιμοποίηση κάνναβης και ψυχεδελικών

Σε 38 πολιτείες έχει ήδη νομιμοποιηθεί η χρήση κάνναβης για ιατρική χρήση, με 24 από αυτές (συν την Ουάσινγκτον) να επιτρέπουν επίσης την ψυχαγωγική χρήση. Την ημέρα των εκλογών, τέσσερις ακόμη πολιτείες θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στη νομιμοποίηση.

Στη Φλόριντα , τη Βόρεια Ντακότα και τη Νότια Ντακότα - τρεις πολιτείες όπου η ιατρική κάνναβη είναι ήδη νόμιμη - οι ψηφοφόροι θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν την ψυχαγωγική χρήση για ενήλικες 21 ετών και άνω. Στη Νεμπράσκα, όπου η κάνναβη είναι απαγορευμένη, δύο μέτρα στοχεύουν στη νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης.

Και στη Μασαχουσέτη, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Όρεγκον και το Κολοράντο επιτρέποντας σε ενήλικες 21 ετών και άνω να κατέχουν, να κάνουν χρήση και να καλλιεργούν ορισμένα ψυχεδελικά που προέρχονται από φυτά και μύκητες.

Υγειονομική περίθαλψη

Στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι καλούνται να εγκρίνουν πρόταση που προβλέπει νέους κανόνες για ορισμένους μη κερδοσκοπικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που συμμετέχουν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα εκπτώσεων φαρμάκων, επιβάλλοντάς τους να δαπανούν τουλάχιστον το 98% των εσόδων τους για την άμεση φροντίδα ασθενών.

Στο Ιλινόις οι ψηφοφόροι θα εξετάσουν εάν η ασφάλιση υγείας θα πρέπει να καλύπτει τις ιατρικά υποβοηθούμενες αναπαραγωγικές θεραπείες , συμπεριλαμβανομένης της εξωσωματικής γονιμοποίησης, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των θεραπειών. Το συμβουλευτικό δημοψήφισμα δεν θα είναι δεσμευτικό, αλλά συμβουλευτικό για πιθανές μελλοντικές ενέργειες.



Στην Ουάσιγκτον οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν για την έγκριση ενός μέτρου που θα δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα μακροχρόνιας περίθαλψης της πολιτείας και τον συνοδευτικό φόρο μισθοδοσίας.

Στη Δυτική Βιρτζίνια οι κάτοικοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης του συντάγματος της πολιτείας για την απαγόρευση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, η οποία είναι ήδη παράνομη στην πολιτεία. Οι υποστηρικτές λένε ότι η τροποποίηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν μελλοντικές πιθανές αλλαγές πολιτικής.

Στο Μιζούρι, τη Νεμπράσκα και την Αλάσκα οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν εάν οι εργαζόμενοι στις πολιτείες τους θα πρέπει να έχουν εγγυημένη αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών.

Μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων

Οι σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ θα κρίνουν όχι μόνο τον νέο ένοικο του Λευκού Οίκου, αλλά και το ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, με τους Δημοκρατικούς να φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά θα χάσουν τη Γερουσία από τους Ρεπουμπλικάνους.

Από το αποτέλεσμα των εκλογών για τα δύο αυτά σώματα θα εξαρτηθεί επίσης αν ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα δυσκολευτεί να νομοθετήσει τις αλλαγές που επιθυμεί, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας όπου οι Δημοκρατικοί διαθέτουν μικρή πλειοψηφία 51-49.

Στις σημερινές εκλογές κρίνεται η τύχη 34 εδρών στη Γερουσία (σε σύνολο 100) και των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν την πλειοψηφία, καθώς χρειάζονται μόλις τέσσερις επιπλέον έδρες για να καταφέρουν να ελέγξουν το σώμα αυτό.

Όπως το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, έτσι και αυτό των εκλογών για το Κογκρέσο πρόκειται να κριθεί από μερικές ψήφους. Η μάχη για τη Γερουσία θα κριθεί από επτά μονομαχίες, ενώ λιγότερες από 40 έδρες στη Βουλή εκτιμάται ότι είναι πραγματικά αμφίρροπες.

Οι ψηφοφόροι δεν φαίνεται να δηλώνουν σαφή προτίμηση για κανένα από τα δύο κόμματα. Δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε τον Οκτώβριο από το Reuters/Ipsos, έδειξε ότι το 43% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θα στηρίξουν έναν Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο και ίδιο ποσοστό έναν Δημοκρατικό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κερδίσουν μόνο δύο επιπλέον έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας και αναμένεται να κερδίσουν εύκολα στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, που αργότερα έγινε ανεξάρτητος, Τζο Μάντσιν συνταξιοδοτείται.

Ο δημοφιλής κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ρεπουμπλικάνος Τζιμ Τζάστις, προβλέπεται να κερδίσει εύκολα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία καταγράφοντας μία νίκη στη Μοντάνα ή το Οχάιο, δύο πολιτείες στις οποίες οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι δίνουν μάχη στήθος με στήθος με τους Ρεπουμπλικάνους.

Εξάλλου οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να διευρύνουν την πλειοψηφία τους στη Γερουσία ακόμη περισσότερο, αν κερδίσουν και σε άλλες μεσοδυτικές πολιτείες. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να μπλοκάρουν πολλές από τις πρωτοβουλίες της Κάμαλα Χάρις, εφόσον αυτή αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές ή να βοηθήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στις φορολογικές του μεταρρυθμίσεις, αν εκλεγεί εκείνος ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η εικόνα είναι λιγότερο ξεκάθαρη με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν μια μικρή πλειοψηφία 220-212 εδρών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν εύκολα να κερδίσουν αρκετές έδρες για να ελέγξουν το σώμα.

Με κάθε κόμμα να είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τουλάχιστον 200 έδρες, η πλειοψηφία που θα έχει ο νικητής θα είναι μικρή.

Οι εκλογικές μάχες στις Δημοκρατικές πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνιας ενδέχεται να είναι αυτές που θα κρίνουν ποιο κόμμα θα αποκτήσει τον έλεγχο της Βουλής.



Πηγή: skai.gr

