Ιταλία: Νέο φρένο για προσφυγικούς καταυλισμούς στην Αλβανία

«Κάποιοι κομμουνιστές δικαστές δεν θέλησαν να εφαρμόσουν τους νόμους και τώρα, πλέον, η Ιταλία έχει μετατραπεί σε μη ασφαλή χώρα. Εμείς πάντως δεν το βάζουμε κάτω», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελόνι και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι. Είναι σαφές ότι η σύγκρουση της κυβέρνησης Μελόνι με τους δικαστές συνεχίζεται, την ώρα που το πλοίο Libra, του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, ετοιμάζεται να μεταφέρει και πάλι αιτούντες άσυλο, στα δυο κλειστά κέντρα για μετανάστες της βόρειας Αλβανίας.



Στην Κατάνια της Σικελίας παράλληλα ο αρμόδιος δικαστής δεν επικύρωσε την προσωρινή κράτηση μετανάστη διότι έκρινε ότι η Αίγυπτος χώρα καταγωγής του δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Με τον τρόπο αυτό ακύρωσε ουσιαστικά το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο, η κυβέρνηση της Ρώμης συμπεριέλαβε την συγκεκριμένη χώρα στον κατάλογο «ασφαλών χωρών», στις οποίες οι μετανάστες μπορούν να επαναπατρίζονται. Η ιταλική δικαιοσύνη δηλαδή συνεχίζει να εφαρμόζει την ετυμηγορία του δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία μια χώρα ή είναι πλήρως ασφαλής (με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων της) ή δεν είναι.

«Δεν πρόκειται για αρμοδιότητες των δικαστών αλλά του κράτους», απάντησε άκρως ενοχλημένο, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Mέσα σε όλα αυτά, ενδεικτική της έντασης που επικρατεί, είναι η απόφαση να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας της δικαστικού της Ρώμης Σίλβια Αλμπάνο, η οποία πριν δυο εβδομάδες είχε αρνηθεί να επικυρώσει την υποχρεωτική παραμονή δώδεκα μεταναστών στα ιταλικά κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας.Χθες το βράδυ, η Μελόνι συζήτησε την όλη κατάσταση με τον αντιπρόεδρο τουτης χώρας, Φάμπιο Πινέλλι. Πρόκειται για το όργανο που εγγυάται το δικαίωμα αυτόνομης διαχείρισης στο δικαστικό σώμα της χώρας. «Πρώτα, οι επιθέσεις γίνονταν σε βάρος των λεγόμενων “κόκκινων δικαστών”, τώρα κατά όλου του κλάδου μας. Δεν υποκύπτουμε σε εκφοβισμούς, αλλά το κλίμα είναι αφόρητο» δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Δικαστικών, Τζουζέπε Σανταλουτσία. H ιταλική κεντροαριστερή αντιπολίτευση, τέλος, συνεχίζει να υπογραμμίζει ότι η «εξαγωγή μεταναστών στην Αλβανία» έχει αποτύχει και ότι η επιμονή της κυβέρνησης Μελόνι, δεν έχει κανένα νόημα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός όμως δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει πίσω και θεωρεί ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει το όποιο νέο «δικαστικό μπλόκο».

