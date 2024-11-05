Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου των ΗΠΑ και αρκετά γνωστά ονόματα έχουν συνδεθεί είτε με την υποστήριξη της Καμάλα Χάρις, είτε με του Ντόναλτ Τραμπ.

Έτσι, πήρε η... μπάλα και τον Μάικλ Τζόρνταν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πάρει φωτιά την παραμονή των εκλογών γράφοντας πως ο κορυφαίος σταρ των Μπουλς βρίσκεται στο πλευρό του Τραμπ. Ειδικότερα, την Κυριακή, μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του X ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, «έγινε ο τελευταίος που υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ για Πρόεδρο» και έγινε viral.

JUST IN: Michael Jordan becomes the latest to endorse Donald Trump for President pic.twitter.com/rNq3t34IBK — Serf (@TheRoyalSerf) November 3, 2024

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Μάικλ Τζόρνταν διέψευσαν κατηγορηματικά ότι ο θρύλος του ΝΒΑ έχει υποστηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο να αποφεύγει να υποστηρίξει κάποιον εκ των δύο υποψηφίων. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία αλήθεια στον ισχυρισμό ότι ο Μάικλ Τζόρνταν έχει υποστηρίξει κάποιον στις προεδρικές εκλογές», αναφέρθηκε χαρκτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.