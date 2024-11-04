Το 65% των Ισραηλινών πιστεύει ότι νίκη του Τραμπ θα ευνοούσε το Ισραήλ

Η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι μια νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν πιο ευνοϊκή για τα συμφέροντα του Ισραήλ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Ειδικότερα, στην ερώτηση για το ποιον προτιμούν ως τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, σχεδόν το 65% των ερωτηθέντων στην έρευνα του Ισραηλινού Ινστιτούτου Δημοκρατίας επιλέγουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ μόνο το 13% τάχθηκε στο ίδιο ερώτημα υπέρ της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. Περίπου το 15% απάντησε ότι δεν υπάρχει διαφορά για το Ισραήλ μεταξύ των δύο υποψηφίων, ενώ το 7% είπε ότι δεν γνωρίζει.

Το χάσμα μεταξύ των δύο υποψηφίων είναι ακόμη πιο έντονο στο μεταξύ των Εβραίων, με το 72% να λέει ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος για τα συμφέροντα του Ισραήλ σε σύγκριση με το 11% που επιλέγει τη Χάρις.

Μεταξύ των Αράβων Ισραηλινών ερωτηθέντων, το 46% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο προεδρικών υποψηφίων, ενώ οι υπόλοιποι είναι διχασμένοι, με ένα μικρό πλεονέκτημα για τον Τραμπ σε ποσοστό 27% έναντι 22,5% για τη Χάρις.

Ωστόσο, οι αριστεροί συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν σαφή προτίμηση για την Κάμαλα Χάρις (42% έναντι 29%), ενώ το πλεονέκτημα του Τραμπ έναντι της Χάρις είναι πολύ πιο σημαντικό μεταξύ των κεντροδεξιών ψηφοφόρων (κέντρο: Τραμπ - 52% , Χάρις – 14% δεξιά: Τραμπ – 90%, Χάρις – 3%).

Η έρευνα διεξήχθη από το Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ μεταξύ 28 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 750 ερωτηθέντες.



Πηγή: skai.gr

