ΗΠΑ: Μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διογκώθηκε απότομα τον Σεπτέμβριο καθώς οι επιχειρήσεις αύξησαν τις εισαγωγές προκειμένου να ανταποκριθούν στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και εν αναμονή υψηλότερων δασμών στα προϊόντα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε το 19,2% στα 84,4 δισ. δολάρια από το αναθεωρημένο έλλειμμα των 70,8 δισ. τον Αύγουστο, καθώς επίσης σημειώθηκε μείωση των εξαγωγών, όπως ανέφερε σήμερα το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει διόγκωση του ελλείμματος στα 84,1 δισ. δολάρια από 70,4 δισ. δολάρια που ήταν η αρχική εκτίμηση για τον Αύγουστο.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να επιβάλει δασμούς 60% στις εισαγωγές αγαθών από την Κίνα και φόρο τουλάχιστον 10% σε όλες τις άλλες εξαγωγές αν κερδίσει στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα. Ο Τραμπ και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις βρίσκονται στήθος με στήθος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Το εμπόριο απέσπασε 0,56% από το ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο. Αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική μεγέθυνση για τρία συναπτά τρίμηνα. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,8% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

