Περισσότεροι από 66 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ έχουν ψηφίσει ήδη - είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς - από χθες, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης ψηφοφόρων του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Αναλυτικότερα, το 38,4% των ψηφοφόρων είναι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί και το 36,2% είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι. Ωστόσο, τα στοιχεία εγγραφής στα κόμματα δεν προβλέπουν επακριβώς το τι θα ψηφίσει τελικά ένας ψηφοφόρος όταν προσέλθει στην κάλπη.

Τα στοιχεία αυτά ισχύουν μόνο για 26 πολιτείες καλύπτοντας λίγο λιγότερο από το ήμισυ του συνόλου των πρόωρων ψηφοφοριών.

Σημειώνεται επίσης ότι ενώ οι περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ επιτρέπουν την πρόωρη ψηφοφορία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αξιωματούχοι δεν επιτρέπεται να αρχίσουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μέχρι την ημέρα των εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

Ποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις;

Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στην Αμερική δείχνουν την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόνάντ Τραμπ να δίνουν μια πραγματική μάχη καθώς η υποψήφια των Δημοκρατικών προηγείται μόλις κατά μία μονάδα έναντι του πρώην προέδρου και συγκεκριμένα με 48% έναντι 47%.

Προβάδισμα φαίνεται να παίρνει ο Τραμπ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε βασικές πολιτείες όπως στην Αριζόνα, την Τζόρτζια, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα και την Πενσιλβανία.

Στις δύο άλλες πολιτείες - το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν - η Χάρις έχει σταθερό προβάδισμα από τις αρχές του Αυγούστου ωστόσο και πάλι η διαφορά της με τον Τραμπ έχει μειωθεί σημαντικά.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι επιμέρους δημοσκοπήσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αυτών των μέσων όρων έχουν περιθώριο λάθους περίπου τριών έως τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, επομένως οποιοσδήποτε υποψήφιος μπορεί να τα πάει καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι υποδεικνύουν επί του παρόντος οι αριθμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.