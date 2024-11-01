Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως εάν κερδίσει τις εκλογές θα είναι ο προστάτης των γυναικών, «είτε αυτό τους αρέσει, είτε όχι» και το στρατόπεδο των Δημοκρατικών βρήκε την τέλεια ευκαιρία, για να αλλάξει και πάλι τη δημόσια συζήτηση υπέρ του.

Στόχος η απομάκρυνση της προσοχής από την προ ολίγων ημερών γκάφα του Τζο Μπάιντεν που αποκάλεσε «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών και η στροφή της πίεσης ξανά εναντίον του Τραμπ.

Η Κάμαλα Χάρις, τόνισε ότι η τοποθέτηση του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά ένα «ιδιαιτέρως προσβλητικό» μήνυμα προς όλους. Αφιέρωσε δε, επτά λεπτά μιλώντας για το γεμάτο μισογυνισμό και σεξισμό ιστορικό του Ντόναλντ Τραμπ εστιάζοντας, φυσικά, στο θέμα ανατροπής του συνταγματικού δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα προεκλογικά χαρτιά των Δημοκρατικών.

«Στην πραγματικότητα είναι πολύ προσβλητικό προς τις γυναίκες, καθώς δεν λαμβάνει υπόψιν την αυτοδιάθεσή τους, το δικαίωμα τους και την ικανότητά τους να αποφασίζουν οι ίδιες για τη ζωή τους, αλλά και για το σώμα τους», τόνισε η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας, ότι πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο «σε μία σειρά αποκαλύψεων από πλευράς του τέως προέδρου για το πώς σκέφτεται για τις γυναίκες». Την ίδια στιγμή, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε πως «ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζει ότι μπορεί να πάρει αποφάσεις για το τι θα κάνετε με το σώμα σας, είτε σας αρέσει, είτε όχι».

Έπειτα από την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο εμβληματικό Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν στη Νέα Υόρκη όπου τόσο ο ίδιος όσο και οι καλεσμένοι ομιλητές του προέβησαν σε ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια, το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις πάτησε γκάζι και, έκτοτε, εξακολουθεί να υιοθετεί μία ολοένα και περισσότερο επιθετική ρητορική κατά του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών. Όσο, μάλιστα, η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών πλησιάζει, η Χάρις απευθύνεται σε περισσότερο μετριοπαθείς γυναίκες ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αλλά και σε όσες, ακόμη, μένουν αναποφάσιστες ενώπιον της κάλπης, «συστήνοντας» τον Ντόναλντ Τραμπ ως απειλή για τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα.

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί προστασίας των γυναικών – στις οποίες παραδέχθηκε επί σκηνής ότι οι σύμβουλοί του τον απέτρεψαν να προβεί – έφεραν στο προσκήνιο τα σεξιστικά του σχόλια, την υπόθεση για σεξουαλική κακοποίηση στην οποία έχει κριθεί ένοχος και τις καταγγελίες σχεδόν 20 γυναικών, οι οποίες τονίζουν πως είτε τις έχει κακοποιήσει είτε τους έχει επιτεθεί σεξουαλικά.

Εν τω μεταξύ, δεν είναι η πρώτη φορά που ο τέως πρόεδρος της χώρας τολμά να παρουσιάζεται ως αυτόκλητος προστάτης των γυναικών. Αντιλαμβανόμενος ότι πρέπει να προσελκύσει τη γυναικεία ψήφο (στην οποία υπολείπεται), ο Τραμπ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, αυτοπροβλήθηκε εκ νέου ως προστάτης τους λέγοντας, ότι ως πρόεδρος (εάν επανεκλεγεί) και «θέλει» και «πρέπει» να τις προστατεύσει.

Οι αντιδράσεις και τότε υπήρξαν καταιγιστικές με άρθρο στο περιοδικό New York Magazine να υπογραμμίζει πως η λογική Τραμπ μοιάζει με «την ανατριχιαστική λογική ενός κακοποιητή» σχολιάζοντας πως ο ίδιος τολμά να παρουσιάζεται ως η μαγική λύση για τα προβλήματα των γυναικών, οι οποίες – όπως τόνισε – «δεν θα χρειάζεται άλλο πια να σκέφτονται τις… αμβλώσεις».

Τραμπ και Ρεπουμπλικανοί έχουν δυσκολευτεί ιδιαιτέρως να μπορέσουν να μιλήσουν για το θέμα των αμβλώσεων με τον ίδιο τον υποψήφιό τους για τον Λευκό Οίκο να έχει δώσει αντικρουόμενες απαντήσεις για τη θέση του επί του ζητήματος.

Κατά το παρελθόν, έχει πει, από τη μία, ότι οι γυναίκες που προχωρούν σε διακοπή κύησης πρέπει να τιμωρούνται και έχει, επίσης, πανηγυρίσει ανοικτά την ανατροπή της ιστορικής απόφασης του 1973 στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ που νομιμοποιούσε, σε εθνικό επίπεδο, το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Από την άλλη, ωστόσο, πρόσφατα έχει υποσχεθεί να μην επιβάλει την απαγόρευση των αμβλώσεων σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τους Αμερικανούς δημοσκόπους η ψήφος των γυναικών μπορεί να κρίνει τις εκλογές και πιο συγκεκριμένα η ψήφος των λευκών γυναικών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημογραφική ομάδα, καλύπτοντας το 30% του εκλογικού σώματος, η οποία ασκεί το εκλογικό της δικαίωμα σταθερά και σε υψηλά ποσοστά. Παραδοσιακά, τείνει, στις προεδρικές εκλογές, να στρέφεται υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, όπως και συνέβη στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενδεικτικά, το 2016, το 47% των λευκών γυναικών ψήφισαν υπέρ του Τραμπ και το 45% υπέρ της Χίλαρι Κλίντον. Το 2020, ακόμη περισσότερες λευκές γυναίκες ψήφισαν υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα το 53% αυτών, με τον Τζο Μπάιντεν να ακολουθεί με 46% της ψήφου τους.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση των Τάιμς της Νέας Υόρκης, η Κάμαλα Χάρις κερδίζει τον Τραμπ στο γήπεδό του και προηγείται, αλλά οριακά, στα όρια του στατιστικού λάθους. Σύμφωνα δε με την ίδια δημοσκόπηση, το 29% των λευκών γυναικών ανησυχεί για την οικονομία, το 24% για το δικαίωμα στην άμβλωση και το 14% για το μεταναστευτικό. Εάν, όμως, οι λευκές γυναίκες θα ψηφίσουν μία γυναίκα μένει να φανεί.

Κεντρικό σύνθημα στην προεκλογική εκστρατεία της Χάρις είναι «εμπιστοσύνη στις γυναίκες» με την αντιπρόεδρο να επιμένει να μην επικεντρώνει τόσο στο φύλο της και να τονίζει ότι το μήνυμά της αφορά όλους τους Αμερικανούς.

Όσες όμως τη στηρίζουν, εξηγούν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, επιμένουν και ακόμη και στις τουαλέτες σε χώρο που η ίδια είχε ολοκληρώσει μία ακόμη προεκλογική εκστρατεία ένα ροζ ποστ-ιτ έγραφε: «από γυναίκα προς γυναίκα – η ψήφος σου είναι μυστική. Στήριξε τα αναπαραγωγικά δικαιώματα αυτόν τον Νοέμβριο. Δεν θα επιστρέψουμε στο παρελθόν».

