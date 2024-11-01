Η νύχτα της 31ης Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στο Halloween. Μικρά παιδιά μεταμφιέζονται κατά κανόνα σε κάτι τρομακτικό και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας πολλά γλυκά, το γνωστό trick or treat.

Ο κάτοικος του σπιτιού όταν ανοίγει την πόρτα πρέπει να επιλέξει αν θα δώσει κάποιο κέρασμα στα μικρά παιδιά ή αν θα του κάνουν μια φάρσα που θα τον τρομάξει.

Η ρίζα της λέξης Halloween, προέρχεται από το All-hallow-even και δηλώνει την παραμονή (eve) της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day - All Saints Day). Το Halloween συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα. Αυτό το φεστιβάλ έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη βορειοδυτική Γαλλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Κέλτες πίστευαν ότι το Samhain σηματοδότησε μια εποχή που οι ψυχές των νεκρών πίστευαν ότι επέστρεφαν στον κόσμο των ζωντανών για να επισκεφτούν τα σπίτια τους.

Πώς γιόρτασαν οι γλεντζέδες ανά τον κόσμο το Halloween;

Διπλή γιορτή για το Μεξικό

Η Ημέρα των Νεκρών ή «Día de los Muertos» και το Halloween είναι δύο εορτασμοί που είναι πολύ κοντά σε ημερομηνίες. Στο Μεξικό, το πιο σημαντικό είναι το πρώτο, ενώ για την πλειοψηφία των Αμερικανών το δεύτερο.

H Día de los Muertos είναι μια από τις παλαιότερες παραδόσεις στην Κεντρική Αμερική, καθώς προέρχεται από τις καθολικές θρησκευτικές τελετουργίες που έφεραν οι Ισπανοί και τον εορτασμό που έκαναν οι ιθαγενείς από την προϊσπανική εποχή. Οι αρχαίοι Mexica, Mixtecs, Texcocans, Zapotecs, Tlaxcalans, Totonacs και άλλοι αυτόχθονες πληθυσμοί του Μεξικού μετέφεραν τη λατρεία των νεκρών τους στο χριστιανικό ημερολόγιο, που συνέπεσε με το τέλος του αγροτικού κύκλου του καλαμποκιού, της κύριας τροφής της χώρας.

Ακολουθούν φωτογραφίες και από τα δύο

Στη Βολιβία «παρέλασαν» τα ζόμπι

Ένα μικρό κοριτσάκι ντυμένο ζόμπι συμμετέχει στον εορτασμό του Halloween, στη Cochabamba της Βολιβίας.

Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια: έξαλλοι εορτασμοί

Στη Νέα Υόρκη και στην Καλιφόρνια από όλα είχε ο μπαχτσές, καθώς παρέλασαν γάτες και μονόκεροι.

Στην Ουάσινγκτον ο Τζο Μπάιντεν έδωσε...ρέστα

Το Halloween βρήκε τον Τζο Μπάιντεν πεινασμένο στην Ουάσινγκτον, καθώς πήγε να φάει το πόδι ενός μωρού, που ήταν ντυμένο κοτόπουλο.

Στη Γερμανία τα ζόμπι βγήκαν παγανιά

Στην Έσσεν της Γερμανίας πραγματοποιείται το περίφημο Zombie Walk στις 31 Οκτωβρίου, όπου περπατάει ο κόσμος ντυμένος ζόμπι.

Στην Ιαπωνία κανείς δεν θα έμπαινε σε αυτήν την πτήση

Στη Ρουμανία τα βαμπίρ προκαλούν ανατριχίλα

Στη Ρουμανία η ατμόσφαιρα είχε κάτι από βαμπίρ.

Οι καλόγριες ξέφυγαν από το μοναστήρι στη Λιθουανία

