Το «ναι» επικράτησε σε δημοψήφισμα υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αριζόνα παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές.

Η πρόταση, που είχε υποβληθεί στην κρίση των ψηφοφόρων, προέβλεπε την τροποποίηση της νομοθεσίας, που ισχύει στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ και η οποία απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 15η εβδομάδα της κύησης, ώστε να επιτραπούν οι αμβλώσεις μέχρις ότου το έμβρυο να μπορεί να επιβιώσει εκτός της μήτρας (περίπου στις 24 εβδομάδες).

Voters have passed Proposition 139, which enshrines the right to an abortion in Arizona’s constitution, according to Decision Desk. pic.twitter.com/inLh6GryOI — ABC15 Arizona (@abc15) November 6, 2024

