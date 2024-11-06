Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αριζόνα: Νίκη του «ναι» στο δημοψήφισμα για το δικαίωμα στην άμβλωση

Η πρόταση στη συγκεκριμένη πολιτεία προέβλεπε την τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 15η εβδομάδα της κύησης

άμβλωση Αριζόνα

Το «ναι» επικράτησε σε δημοψήφισμα υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αριζόνα παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές.

Η πρόταση, που είχε υποβληθεί στην κρίση των ψηφοφόρων, προέβλεπε την τροποποίηση της νομοθεσίας, που ισχύει στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ και η οποία απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 15η εβδομάδα της κύησης, ώστε να επιτραπούν οι αμβλώσεις μέχρις ότου το έμβρυο να μπορεί να επιβιώσει εκτός της μήτρας (περίπου στις 24 εβδομάδες).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αριζόνα αμβλώσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark