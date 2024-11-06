Το Bitcoin σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό σε συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα και με τα τελευταία αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επανεκλέγεται στην προεδρία.

Το γνωστότερο κρυπτονόμισμα διεθνώς σημείωσε άνοδο 7% στα 75.060 δολάρια, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγραφτεί τον Μάρτιο.

Το δολάριο παράλληλα σημείωνε άνοδο 1,5% έναντι του ευρώ και του γεν στις ασιατικές αγορές, επίσης λόγω της προοπτικής νίκης του κ. Τραμπ.

Αντιθέτως, οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν πτώση, καθώς επικρατούσε ακόμη αβεβαιότητα.

Το αμερικανικό αργό έχανε 23 σεντς πέφτοντας στα 71,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βόρειας Θάλασσας έπεφτε 39 σεντς στα 75,14 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

