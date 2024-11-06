Οι Ρεπουμπλικάνοι πήραν τον έλεγχο της Γερουσίας, αφού κατάφεραν και κέρδισαν αρκετές έδρες που κατείχαν οι Δημοκρατικοί σε κρίσιμες πολιτείες.

Το κόμμα να συγκεντρώσει τουλάχιστον 51 έδρες, αρκετές για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία καταφέρνοντας να κερδίσει έδρες στο Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, την Μοντάνα, την Αριζόνα, την Πενσυλβάνια ενώ οι υποψήφιοι του άντεξαν σε Τέξας και Νεμπράσκα.

Ο Ρεπουμπλικανός Τζιμ Τζάστις κατέλαβε την έδρα του απερχόμενου ανεξάρτητου γερουσιαστή Τζο Μάντσιν στη Δυτική Βιρτζίνια και ο Μπέρνι Μορένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ανέτρεψε τον Σέροντ Μπράουν στο Οχάιο. Αυτές οι δύο ανατροπές ήταν αρκετές για να δώσουν στους Ρεπουμπλικανούς την απόλυτη πλειοψηφία.

Επίσης, ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ντεμπ Φίσερ κατάφερε να υπερισχύσει έναντι του ανεξάρτητου Νταν Όσμπορν στη Νεμπράσκα, εδραιώνοντας τη Γερουσία προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία αφού ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών Μιτς ΜακΚόνελ, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Γερουσίας στην ιστορία, ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι θα παραιτηθεί.

Η τελευταία φορά που οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν πλειοψηφία στη Γερουσία ήταν τον Ιανουάριο του 2021, πριν οι Δημοκρατικοί πάρουν τον έλεγχο με 50-50. Οι Δημοκρατικοί αύξησαν την πλειοψηφία τους σε 51-49 στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Η νέα Γερουσία θα αναλάβει την εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 λίγο πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου και με την ισορροπία δυνάμεων να γέρνει ξεκάθαρα προς τους Ρεπουμπλικάνους, το κόμμα αναμένεται να έχει σαρωτικές νέες εξουσίες.

Έτσι σε περίπτωση νίκης του Τραμπ, θα είναι σε θέση να τοποθετήσουν ανώτατους δικαστές, ομοσπονδιακούς δικαστές και υπουργούς ενώ εάν κερδίσει η Χάρις θα μπορούν να αναστείλουν τις επιλογές της ή να τις εμποδίσουν τελείως. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ποια νομοθεσία θα τεθεί προς ψήφιση και ποια όχι.

