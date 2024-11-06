Συγκλονιστική μαρτυρία Ιρανής που ζει στην Ελλάδα για την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη

Τον σκληρό και απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις γυναίκες στο Ιράν (Περσία), παρουσιάζει η Σέι η οποία ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 9 χρόνια.

Οι γυναίκες στον Ιράν, όπως αναφέρει η Σέι, πρέπει να κυκλοφορούν φορώντας τη Χιτζάμπ και δεν πρέπει να αφήνουν κανένα μέρος του σώματος τους ακάλυπτο, πλεόν ούτε μια τούφα από μαλλιά τους. Αυτή ήταν και η αφορμή για την αστυνομία ηθών του Ιράν στον «έλεγχο» που έκανε στη φοιτήτρια, στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Η γυναίκα αντέδρασε και έμεινε μόνο με τα εσώρουχά της διαμαρτυρόμενη και στη συνέχεια συνελήφθη εκτός πανεπιστημίου από τις Αρχές της χώρας της.

Η Σεϊ μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Βασίλη Κουφόπουλο, κατέγραψε την αγωνία της για την φοιτήτρια καθώς και άλλες γυναίκες έχουν δολοφονηθεί, χωρίς ποτέ οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειες τους.

Οι γυναίκες στο Ιράν δεν μπορούν να βάψουν κόκκινα τα νύχια τους ή να κυκλοφορήσουν αγγίζοντας έξω σε δημόσιο χώρο έναν άνδρα. Όμως από γενιά σε γενιά τα κορίτσια που γίνονται γυναίκες δεν σταματούν στο Ιράν (Περσία) να μεγαλώνουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους από το καταπιεστικό κράτος.

Σύμφωνα με την Σέι, για να μπει μια φοιτήτρια μέσα στο Πανεπιστήμιο πρέπει πρώτα να περάσει από τον ενδυματολογικό έλεγχο της θρησκευτικής αστυνομίας.

«Αν έχεις κόκκινα νύχια ή βαμμένα νύχια δεν μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Αν δεν έχεις ντυθεί ώστε να φαίνεται το σώμα σου – πρέπει να φοράς οπωσδήποτε κάλτσες – δε σε αφήσουν να μπεις να κάνεις το μάθημα σου» περιγράφει.

Για την Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε δημοσίως, είπε:

«Mε βάση όλα αυτά που έχω ακούσει, όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση, που είναι καθημερινό φαινόμενο στο Ιράν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η παρατήρηση έγινε πιο έντονη, με αποτέλεσμα να σκιστεί ένα κομμάτι από την μπλούζα το Χιτζάμπ (η μαντήλα που φοράνε οι γυναίκες) και φάνηκαν τα μαλλιά της. Παρόλο που γνωρίζει τα σοβαρά αποτελέσματα που μπορεί να είχε αυτή την πράξη, έδειξε απίστευτο θάρρος, έσκισε τα ρούχα της, τα έβγαλε όλα και έμεινε γυμνή….

Τώρα, έχω ακούσει ότι αυτή την κοπέλα την πήγανε στο τρελοκομείο και της δίνουν φάρμακα, για να πουν ψέματα στον κόσμο ότι είναι τρελή. Η κοπέλα ήταν μια χαρά και σπούδαζε .Η θρησκευτική αστυνομία του Ιραν την έχει στη φυλακή. Ούτε οι γονείς της ούτε κανένας δεν ξέρει πού είναι αυτή η κοπέλα και τι κάνει και δεν θα μάθουμε νομίζω μέχρι το τέλος … Και μετά σκοτώνουν. Μετά η κοπέλα μπορεί να πεθάνει» λέει η Σέι.

Περιγράφοντας με ακόμα πιο δραματικά λόγια την κατάσταση στη χώρα, η Ιρανή που ζει στην Ελλάδα εδώ και 9 χρόνια, καταγγέλλει ότι οι αρχές δεν παραδίδουν καν τις σορούς στις οικογένειες των κοριτσιών και γυναικών που σκοτώνουν. « Δεν ξέρουν πού να πάνε να κλάψουν» λέει χαρακτηριστικά.

Η Σει τονίζει πολλές φορές ότι η φοιτήτρια – ενώ ήξερε τι την περιμένει – ήταν πολύ γενναία και αποφάσισε να βγάλει τα ρούχα της. ΅«Εγώ τώρα, όταν βλέπω το βίντεο ανατριχιάζω. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή την κοπέλα θα τη σκοτώσουν… Πρέπει να είχε πάρα πολύ θάρρος. Απίστευτο που ήξερε όλα αυτά που ήξερε, ότι θα πάει φυλακή (και έκανε αυτό που έκανε» λέει.

Επίσης, εξηγεί γιατί δεν την έπιασαν μέσα στο Πανεπιστήμιο και την άφησαν να βγει με τα εσώρουχα στο δρόμο.

«Μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει η θρησκευτική αστυνομία. Είναι χαράμ (αμαρτία, απαγορεύεται) να αγγίξει ένας άνδρας μια γυναίκα. Και την αφήσανε να φύγει, να ξεμακρύνει λίγο από πανεπιστήμιο για την πιάσουν και να πάει σε τρελοκομείο».

Στη συνέχεια, η Σέι περιγράφει την πιο ελεύθερη - ενδυματολογικά τουλάχιστον - ζωή της εδώ στην Ελλάδα και καταλήγει:

«Ελπίζω να ακούσουν όλοι τι τραβάνε οι γυναίκες για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Και όπως πάντα λέμε γυναίκα, ζωή, ελευθερία. Αυτά έχουμε».

