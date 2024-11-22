Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ έξω από το Λονδίνο μετά την ανακοίνωση για προληπτική εκκένωση λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε αποσκευή που σήμανε συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, ο νότιος τερματικός σταθμός ανοίγει και πάλι ενώ η διοίκηση καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία για τυχόν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Νωρίτερα, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση μεγάλου τμήματος του νοτίου τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Γκάτγουϊκ , λόγω «περιστατικού ασφαλείας».

Η διοίκηση του αεροδρομίου έκανε λόγο για προληπτική εκκένωση ώστε να γίνει αστυνομική έρευνα, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ωστόσο, η τοπική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η βρετανική αστυνομία απέστειλε ομάδα πυροτεχνουργών μετά τον εντοπισμό ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου σε αποσκευή..

Παράλληλα είχε κλείσει μέχρι νεωτέρας ο σιδηροδρομικός σταθμός που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8.20 το πρωί (τοπική ώρα) σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο Gatwick μετά την ανακάλυψη ενός ύποπτου αντικειμένου στις αποσκευές.

Το επιβατικό κοινό καλείται να καθυστερήσει το ταξίδι του προς το αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις πτήσεων να θεωρούνται αναπόφευκτες.

«Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης του Gatwick.

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών αναπτύχθηκε στο αεροδρόμιο «προληπτικά»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Sussex, εστάλη ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στο αεροδρόμιο "προληπτικά".

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 8.20 το πρωί της Παρασκευής μετά την ανακάλυψη ενός ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου στις αποσκευές. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού, του προσωπικού και των άλλων χρηστών του αεροδρομίου, έχει τεθεί σε ισχύ ένας κλοιός ασφαλείας, ενώ το θέμα εξετάζεται», αναφέρει η ανακοίνωση. «Αυτό προκαλεί σημαντική αναστάτωση και ορισμένοι δρόμοι γύρω έχουν κλείσει. Προτρέπουμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όπου είναι δυνατόν».

Περισσότερες από 300 πτήσεις έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Γκάτγουικ σήμερα

Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων Cirium, 316 πτήσεις είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ σήμερα.

Αυτό σημαίνει πάνω από 60.650 θέσεις συνολικά, αλλά όχι απαραίτητα και τόσοι επιβάτες, καθώς μπορεί να μην είναι κλεισμένες όλες οι θέσεις.

Άλλες 318 πτήσεις είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν στο αεροδρόμιο, δηλαδή 61.400 θέσεις.

Αυτά είναι στοιχεία τόσο για τον νότιο όσο και για τον βόρειο τερματικό σταθμό. Ο βόρειος τερματικός σταθμός δεν είχε επηρεαστεί προς το παρόν από το περιστατικό ασφαλείας.

