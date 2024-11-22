Εθνική μπάσκετ: Ταλαιπωρία για την αποστολή, εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Λονδίνου

Ένα ζήτημα ασφαλείας που προέκυψε στο αεροδρόμιο «Γκάτγουικ» του Λονδίνου ταλαιπωρεί την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ που επέστρεφε στην Ελλάδα εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τη Μεγάλη Βρετανία. Η ασφάλεια του αεροδρομίου εκκένωσε το αεροδρόμιο και αναμένει οδηγίες για το πότε και πώς θα ταξιδέψει για την Ελλάδα. Όλα αυτά σημαίνουν πως η προγραμματισμένη για τις 20:00 άφιξη στη Θεσσαλονίκη θα καθυστερήσει. Ευτυχώς, για σήμερα δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση εν όψει του αγώνα της Κυριακής στο «Παλατάκι».



Η ενημέρωση της ΕΟΚ αναφέρει:

Ένα θέμα ασφάλειας που προέκυψε στο αεροδρόμιο Γκατουικ του Λονδίνου επηρεάζει την αναχώρηση της Εθνικής ανδρών από το Λονδίνο.

Την ώρα που ολοκληρωνόταν η παράδοση των αποσκευών, οι υπεύθυνοι ασφαλείας διέταξαν την εκκένωση του αεροδρομίου, η οποία έγινε συντεταγμένα και με ηρεμία και αυτή την ώρα (13.00 Ελλάδας) η αποστολή της ομάδας βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο και αναμένει οδηγίες για τη συνέχεια.



Η διοίκηση του αεροδρομίου εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση: «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό».

