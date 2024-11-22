Το χτύπημα στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας έναν πρόσφατα αναπτυγμένο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο σχεδιάστηκε για να προειδοποιήσει τη Δύση ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις «απερίσκεπτες» αποφάσεις και ενέργειές της, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε τον νέο πύραυλο, ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνικές κεφαλές, σε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση και δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι η Ουάσιγκτον είχε κατανοήσει την προειδοποίηση του Πούτιν.

«Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι απερίσκεπτες αποφάσεις και ενέργειες των δυτικών χωρών που παράγουν πυραύλους, τους προμηθεύουν στην Ουκρανία και στη συνέχεια συμμετέχουν σε χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αντίδραση από τη ρωσική πλευρά».

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν ήταν υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τις ΗΠΑ για το χτύπημα, αλλά τις είχε ενημερώσει 30 λεπτά πριν από την εκτόξευση.

Ο πρόεδρος Πούτιν παρέμεινε ανοιχτός στο διάλογο, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Τα στρατιωτικά σχέδια της Ουκρανίας έχουν «εκτροχιαστεί»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έχουν «εκτροχιάσει» τα στρατιωτικά σχέδια της Ουκρανίας για το υπόλοιπο του έτους.

Ο Μπελούσοφ έκανε τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια «ομάδα μάχης του βορρά», λέγοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα «επιτάχυναν» τις προελάσεις τους στην Ουκρανία.

