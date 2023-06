Εκατομμύρια γρύλοι κατακλύζουν δρόμους και κτίρια τη Νεβάδα - Ανήσυχοι οι κάτοικοι (Βίντεο)

Εκατομμύρια γρύλοι μορμόνοι έχουν κατακλίσει δρόμους και κτίρια στη Νεβάδα και προκαλώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα καταγράφουν έξι κομητείες της Νεβάδα που βρίσκονται υπό... πολιορκία από τους γρύλους. Ένα τοπικό νοσοκομείο χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σκούπες για να ανοίξει το δρόμο για τους ασθενείς ώστε να μπουν στο κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος του Περιφερειακού Νοσοκομείου Βορειοανατολικής Νεβάδα, στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KSL.

Οι γρύλοι όχι μόνο δημιουργούν τρομακτικές εικόνες και βίντεο αλλά κάνουν τους δρόμους επικίνδυνους όταν τους κατακλύζουν.

Thousands of Mormon crickets have taken over the town of Elko, Nevada, as these flightless, grasshopper-like creatures come out of their dormant period and into their migratory phase pic.twitter.com/6ZxD7yoPIr