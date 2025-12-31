Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ανατολική περιοχή του νήσου Χόνσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS. Οι Ιάπωνες δίνουν το σεισμό στα 5,7
