Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ανατολική περιοχή του νήσου Χόνσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS. Οι Ιάπωνες δίνουν το σεισμό στα 5,7

Πηγή: skai.gr

