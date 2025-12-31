Λογαριασμός
Ιαπωνία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στις ακτές της Χόνσου, βόρεια του Τόκιο

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών 

σεισμός

Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ανατολική περιοχή του νήσου Χόνσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 19,3 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS. Οι Ιάπωνες δίνουν το σεισμό στα 5,7

