Τριάντα τέσσερις χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία και η Κόστα Ρίκα, δήλωσαν την Παρασκευή ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μελλοντικό ειδικό δικαστήριο για την Ουκρανία το οποίο θα δικάσει τη ρωσική εισβολή στη χώρα αυτή.

«Η στιγμή που η Ρωσία θα πρέπει να λογοδοτήσει για την επίθεσή της πλησιάζει», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο, ο Αλέν Μπερσέ.

Η Επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που απαρτίζεται από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών, συνήλθε σήμερα στο Κισινάου της Μολδαβίας και ενέκρινε ψήφισμα που θέτει τα θεμέλια της «διευθυντικής επιτροπής» του μελλοντικού δικαστηρίου.

Η δημιουργία του δικαστηρίου προωθήθηκε πέρυσι επί της αρχής από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υπέγραψε σχετική συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που αριθμεί 46 μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία.

Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει ως στόχο να παρακαμφθεί η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης αφού δεν αναγνωρίζεται από τη Μόσχα.

Η Ρωσία, που αποπέμφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία — δήλωσε εξάλλου ότι θα θεωρήσει «άκυρες και χωρίς ισχύ» τις αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού.

Ο Αλέν Μπερσέ δηλώνει ότι το δικαστήριο αυτό αντιπροσωπεύει τη δικαιοσύνη και την ελπίδα και πρέπει να δοθεί συνέχεια στην πολιτική δέσμευση που έχει αναληφθεί με τη διασφάλιση της λειτουργίας του και της χρηματοδότησής του.

Σε χωριστή ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεισφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία της νέας δικαστικής αρχής.

Δώδεκα χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν προς το παρόν προσχωρήσει στην πρωτοβουλία. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ουγγαρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Μάλτα), τέσσερις χώρες των Βαλκανίων (Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία), τρεις χώρες του Καυκάσου (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία), καθώς και η Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.