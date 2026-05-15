Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
- Τραγωδία με 5 νεκρούς Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες - Ξεκινά έρευνα η εισαγγελία της Ρώμης
- Τραμπ μετά το Πεκίνο: «Αν δεν πάρουμε το πυρηνικό απόθεμα του Ιράν, θα μπούμε μέσα- Ο Σι με ρώτησε αν θα υπερασπιστώ την Ταϊβάν»
- Οικονομία Ρωσίας: Ο Πούτιν λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα παρά το «ψαλίδι» που δείχνουν οι προβλέψεις
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.