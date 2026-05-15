Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: skai.gr

