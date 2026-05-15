Τραγωδία με 5 νεκρούς Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες - Ξεκινά έρευνα η εισαγγελία της Ρώμης

Τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ιταλία, καθώς γνωστό ότι πέντε Ιταλοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες, ενώ προσπαθούσαν να εξερευνήσουν θαλάσσιες σπηλιές σε βάθος 50 μέτρων.

Οι 4 από τους 5 δύτες ανήκαν σε ομάδα από το πανεπιστήμιο της Γένοβας. Μεταξύ τους ήταν και η καθηγήτρια Οικολογίας Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της και δύο ερευνητές.

Η μία σορός, αυτή της καθηγήτριας, έχει εντοπιστεί σε σπηλιά σε βάθος 60 μέτρων, αλλά οι άλλες δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Οι 5 δύτες μπήκαν στο νερό το πρωί της Πέμπτης φέροντας ειδικό εξοπλισμό, σε μια αποστολή που χαρακτηριζόταν υψηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή των προσπαθειών για την ανέρευση των σορών. Μέσα στην ημέρα πρόκειται πιθανόν να πραγματοποιηθεί κατάδυση, με στόχο τον ακριβή εντοπισμό της εισόδου του σπηλαίου, στο οποίο φέρονται να έχασαν τη ζωή τους οι πέντε Ιταλοί.

Στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης παίρνουν μέρος και βατραχάνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, που έφτασαν σήμερα στις Μαλδίβες.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε προβλήματα που μπορεί να παρουσίασαν οι φιάλες οξυγόνου ή στο ότι οι πέντε δύτες, μέσα σε ένα σπήλαιο που βρίσκεται σε εξήντα μέτρα βάθος, μπορεί να έχασαν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους.

Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον θάνατό τους. Οι εισαγγελείς της Αιώνιας Πόλης αναμένουν τα λεπτομερή στοιχεία που πρόκειται να αποστείλουν οι ιταλικές προξενικές αρχές και στη συνέχεια θα αποφασίσουν προς ποια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθεί η έρευνά τους.

Πηγή: skai.gr

