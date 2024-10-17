Έγκλημα μίσους ο μισογυνισμός για Δικαστήριο στη Νότια Κορέα

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας αναγνώρισε τον μισογυνισμό ως κίνητρο ενός εγκλήματος μίσους, απόφαση που χαιρετίστηκε από τις οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα αυτή.

Το δικαστήριο εξέταζε τη μήνυση μιας γυναίκας που εργαζόταν σε ένα συνεργείο και δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα. Ο δράστης φώναζε «οι φεμινίστριες θέλουν ξύλο», επειδή η γυναίκα είχε κοντά μαλλιά.

Η γυναίκα έχασε την ακοή της από το αριστερό αυτί και πλέον είναι άνεργη, ανέφεραν οι ακτιβιστές που τη στηρίζουν.

Το δικαστήριο της περιφέρειας Τσανγκουόν καταδίκασε τον άνδρα σε φυλάκιση τριών ετών και στο σκεπτικό του αναφέρει ρητά ότι το έγκλημα υποκινήθηκε από τον μισογυνισμό. Η απόφαση δεν είναι εφέσιμη, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Ο 20χρονος δράστης διέπραξε ένα αδίκημα «λόγω του αβάσιμου μίσους και προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος του θύματος χαιρέτισε την απόφαση, δηλώνοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για μια χώρα πιο ασφαλή για τις γυναίκες. «Μέχρι τώρα, δεν είχα δει καμία περίπτωση όπου δικαστήριο να έκρινε ρητά ότι ο μισογυνισμός ήταν κίνητρο εγκλήματος», πρόσθεσε ο Λι Γκιέονγκ-χα. «Πολλοί από τους δράστες λένε ότι δεν μισούν τις γυναίκες αλλά τις φεμινίστριες. Αυτή η απόφαση είναι σημαντική επειδή διευκρινίζει ότι το να λέει κανείς πράγματα όπως ότι ‘οι φεμινίστριες θέλουν ξύλο’ είναι μισογυνισμός», εξήγησε.

Μολονότι η Νότια Κορέα είναι μια μεγάλη τεχνολογική δύναμη, παραμένει συντηρητική ως κοινωνία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, η τοξοβόλος Αν Σαν, που κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια, έπεσε θύμα εκφοβισμού, διαδικτυακά και δια ζώσης, επειδή είχε κοντά μαλλιά: αυτό για κάποιους σήμαινε ότι ήταν «φεμινίστρια». Ορισμένοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να απαιτήσουν να επιστρέψει τα μετάλλιά της και να ζητήσει συγγνώμη.

Οι φεμινίστριες ακτιβίστριες της επαρχίας Γκιεονγσάνγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, χαρακτήρισαν «ιστορική» την απόφαση. «Τα μισογυνικά εγκλήματα δεν τιμωρούνταν επαρκώς από τα δικαστήρια, γεγονός που ενίσχυσε τα στερεότυπα του φύλου και παρεμπόδισε την ισότητα των φύλων», είπε η Λι Γκιέονγκ-ορκ, της Ένωσης Γυναικών του Γιεονγκνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

