Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για πορεία μείωσης επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσέγγισή της να μη δεσμεύεται για την πορεία μείωσης των επιτοκίων και να παίρνει αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση, ανάλογα με τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία, δήλωσε η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας).

Τον Δεκέμβριο, συνεπώς, που είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, θα αποφασιστεί αν θα μειωθούν ξανά τα επιτόκια, με βάση τα νεότερα στοιχεία που θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Η κυρία Λαγκάρντ χαρακτήρισε ως παράδειγμα για την προσέγγιση που ακολουθεί, τη σημερινή απόφαση, καθώς τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου είχαν όλα καθοδική κατεύθυνση, είτε αφορούσαν τις τιμές είτε την οικονομική δραστηριότητα.

Αυτό, είπε, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των μελών του ΔΣ ότι ο πληθωρισμός είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, οδηγώντας στην ομόφωνη απόφαση για μείωση των επιτοκίων.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ αναφέρθηκε στη μείωση του πληθωρισμού στο 1,7% τον Σεπτέμβριο από 2,2% τον Αύγουστο και στην αρνητική έκπληξη για την οικονομική δραστηριότητα τον περασμένο μήνα, με βάση στοιχεία έρευνας.

Απαντώντας στο ερώτημα, αν η ΕΚΤ δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη της οικονομίας παρά στη μείωση του πληθωρισμού, διευκρίνισε ότι η πορεία της οικονομίας λαμβάνεται υπόψη επειδή επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Παρά τη μείωση της δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο, παραμένουν οι προσδοκίες της ΕΚΤ για ομαλή προσγείωση της οικονομίας της Ευρωζώνης, είπε η κυρία Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι δεν φαίνεται κίνδυνος ύφεσης της οικονομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση, αν συζητήθηκε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης των επιτοκίων -κατά 50 μ.β- σήμερα, είπε ότι η μόνη εισήγηση που έγινε ήταν για μείωση κατά 25 μ.β. και αυτή συζητήθηκε.

Για τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2%, η πρόεδρος της ΕΚΤ είπε ότι υπάρχουν κίνδυνοι τόσο να συμβεί αυτό όσο και να κινηθεί ο πληθωρισμός πάνω από το 2%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

