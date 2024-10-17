Θρήνο στον αραβικό κόσμο και ταυτόχρονα έξαλλους πανηγυρισμούς στο Ισραήλ έχει προκαλέσει από την Πέμπτη το μεσημέρι η είδηση ότι ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή των IDF στη Γάζα.

Γεννημένος στον προσφυγικό καταυλισμό Χαν Γιούνις υπό Αιγυπτιακή κατοχή στις 29 Οκτωβρίου του 1962, η οικογένειά του εκδιώχθηκε από την Ασκελόν, κατά τη διάρκεια του αραβο-ισραηλινού πολέμου το 1948. Τελείωσε τις σπουδές του στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας, όπου έλαβε πτυχίο στις Αραβικές Σπουδές.

Ενορχηστρώνοντας την απαγωγή και τη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών και τεσσάρων Παλαιστινίων που θεωρούσε συνεργάτες τους το 1989, καταδικάστηκε σε τέσσερις ισόβια κάθειρξη από το Ισραήλ, εκ των οποίων εξέτισε 22 χρόνια μέχρι την απελευθέρωσή του σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, το 2011, με έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Το 2017, εξελέγη αρχηγός της Χαμάς και ισχυρίστηκε ότι θα επιδίωκε μια «ειρηνική, λαϊκή αντίσταση», θέση που αργότερα εγκαταλείφθηκε.

Επανεξελέγη αρχηγός της Χαμάς το 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Σινουάρ χαρακτηρίστηκε τρομοκράτης από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. H Χαμάς και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-ντίν αλ Κασέμ έχουν επίσης χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές χώρες, καθώς και οργανισμούς.

Στις 15 Μαΐου 2021, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή αναφέρθηκε ότι έπληξε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, χωρίς να υπάρχουν άμεσες λεπτομέρειες για τυχόν νεκρούς ή τραυματίες. Το χτύπημα έλαβε χώρα στην περιοχή Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα, εν μέσω της διαρκώς αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ωστόσο, την εβδομάδα που ακολούθησε, εμφανίστηκε δημόσια τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Το πιο προφανές και τολμηρό ήταν σε μια συνέντευξη τύπου, στις 27 Μαΐου 2021, όταν ανέφερε (σε ζωντανή μετάδοση) ότι θα πάει σπίτι με τα πόδια μετά τη συνέντευξη τύπου και κάλεσε τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας να πάρει απόφαση για τη δολοφονία του ή όχι, στα επόμενα 60 λεπτά, μέχρι να φτάσει σπίτι του. Ο Σινουάρ πέρασε την επόμενη ώρα περιπλανώμενος στους δρόμους της Γάζας και βγάζοντας φωτογραφίες δημόσια.

Ο θάνατος του αδερφού του

Ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγες ώρες μετά τις απειλές του αρχηγού του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χαλέβι για εξόντωση όλων των επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης και των υφισταμένων τους.

«Τα Παλαιστινιακά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν ότι ο αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινγουάρ, σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα απόψε (βράδυ Πέμπτης) στην πολυκατοικία του στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Νότια Γάζα» αναφέρεται στα αραβικά κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο Χαλέβι είχε πει ότι «θα χτυπήσουμε σκληρά και θα κομματιάσουμε τους ηγέτες της Γάζας».

«Όποιος αφεθεί επικεφαλής θα καταλάβει πολύ καλά ότι δεν κάνεις τέτοια πράγματα στο κράτος του Ισραήλ» δήλωσε δε ο επικεφαλής των IDF.

Αναφερόμενος δε στον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, Γιάχια Σινουάρ, είπε ότι «αυτή η αποτρόπαια επίθεση αποφασίστηκε από τον Γιάχια Σινουάρ, τον ''ηγεμόνα'' στη Γάζα, κάτι που καθιστά τον ίδιο και όλα τα όργανά του υπό αυτόν νεκρούς».

Μάλιστα, συγκρίνοντας τον Σινουάρ με τον ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν, οι New York Times ανέφεραν ότι η αναζήτηση για τον ηγέτη της Χαμάς «ήταν πιο περίπλοκη», αφού συνέχιζε να ηγείται της Χαμάς σε περίοδο στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, σε αντίθεση με τον Μπιν Λάντεν που είχε επικεντρωθεί κυρίως στην απόκρυψη της τοποθεσίας του μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

