Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέζησε και από την τέταρτη πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέζησε εύκολα από την πρόταση μομφής που υπέβαλαν οι ακροδεξιοί βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Μόνο 165 από τα 720 μέλη του Κοινοβουλίου ψήφισαν κατά της Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Πέμπτη στο Στρασβούργο. Η Φον ντερ Λάιεν απουσίαζε από τη διαδικασία, καθώς προετοιμαζόταν να παραστεί σε έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις ταραγμένες σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι είναι η τέταρτη πρότασδη μομφής από την οποία επιβιώνει η Φον ντερ Λαίεν τους τελευταίους έξι μήνες.

Πηγή: skai.gr

