Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα αφού παρέμεινε κλειστό το μεγαλύτερο διάστημα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Άλι Σάαθ επικεφαλής της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σάαθ έκανε την ανακοίνωση αυτή μέσω βιντεοσύνδεσης στη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας για την υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και στις δύο κατευθύνσεις. Για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα η Ράφα είναι κάτι περισσότερο από ένα πέρασμα. Είναι μια γραμμή ζωής και ένα σύμβολο ευκαιρίας», τόνισε ο Σάαθ.

«Το άνοιγμα της Ράφα σημαίνει ότι η Γάζα δεν είναι πλέον κλειστή στο μέλλον και στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Σάαθ, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι επικεφαλής της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να εποπτεύσει την αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής».

Προς το παρόν το Ισραήλ, που ελέγχει το πέρασμα της Ράφα από το 2024, δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις Σάαθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

