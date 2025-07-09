H Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε μια εμπορική συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τους δασμούς, οι οποίοι θα είναι υψηλότεροι από αυτούς που επιβλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφεραν οι Financial Times την Τετάρτη.

Οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να υπογράψουν μια προσωρινή συμφωνία «πλαίσιο» που θα ορίζει τους δασμούς του Τραμπ στο 10%, ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται, σημειώνει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

