Η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε μια στρατιωτική και πολιτική αποστολή τριετούς διάρκειας στον Λίβανο με σκοπό την παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, σύμφωνα με έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

Διπλωμάτες της ΕΕ συζητούν την ενδεχόμενη αποστολή που θα συμβάλει στην υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου και των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας. Για οποιαδήποτε παρόμοια αποστολή θα απαιτηθεί η έγκριση των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Στο έγγραφο με ημερομηνία 17 Ιουνίου, το οποίο διανεμήθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναφέρει ότι μια ενδεχόμενη αποστολή «θα έχει αρχική διάρκεια εντολής τριών ετών» και «θα υποστηρίξει τις λιβανικές αρχές στην ενίσχυση του εδαφικού ελέγχου και της ασφάλειας των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου (LAF) και των Δυνάμεων Ασφάλειας του Λιβάνου (ISF)».

«Προς τον σκοπό αυτό, η αποστολή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του συντάγματος των χερσαίων συνόρων, της Μετακινούμενης Δύναμης και των Περιφερειακών Μονάδων Χωροφυλακής, στη βελτίωση των δυνατοτήτων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ασφάλειας των συνόρων και των λιμένων», προστίθεται στο έγγραφο.

Πηγή: skai.gr

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