Αδειάζει η Αθήνα, όπου φύγει-φύγει για τα νησιά οι αδειούχοι

Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται έξω από ένα πλοίο και να περιμένουν να επιβιβαστούν για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Από νωρίς το πρωί, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ τα περισσότερα δρομολόγια αναχωρούν με πολύ υψηλές πληρότητες.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ο Αργοσαρωνικός, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Πηγή: skai.gr

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